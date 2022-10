Edi Iordănescu îl taxează pe Gigi Becali din cauza lui Octavian Popescu: ”Să lăsăm cifrele, milioanele, să îl ajutăm efectiv”. Exclusiv

După ce puștiul de 19 ani a avut evoluții excelente în sezonul precedent, finanțatorul FCSB a spus în nenumărate rânduri că acesta .

Edi Iordănescu, ”înțepături” la adresa lui Gigi Becali pentru forma slabă a lui Octavian Popescu

Edi Iordănescu, invitat în e de părere că tocmai aceste afirmații făcute de Gigi Becali despre sumele colosale de bani pe care le așteaptă dintr-un viitor transfer l-au dat peste cap pe Octavian Popescu și consideră că jucătorul este încă necopt.

ADVERTISEMENT

”Din păcate, Tavi Popescu e pe un trend descendent. Eu am fost pus la zid de multe persoane de cum am gestionat relația cu el la națională. Din păcate, nu mi-aș fi dorit ca declinul lui să fie atât de abrupt. S-a dovedit că el nu e încă copt pentru marea performanță.

Încă are lucruri de corectat și altele de dezvoltat. Rămâne un talent fantastic. Spun asta și după ce am văzut la națională și când am lucrat la FCSB. Are potențial, dar trebuie lucrat cu el, personalizat și nu mă refer doar la tehnico-tactic, ci și fizic. Trebuie să pună masă pe el.

ADVERTISEMENT

Nu e un jucător pe care ne permitem să îl pierdem. Trebuie să îl îndrumăm spre calea corectă și să lăsăm cifrele, milioanele, să îl ajutăm efectiv. Altfel riscăm să mai pierdem un talent și nu ne permitem”, a declarat Iordănescu jr., la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Tavi Popescu, atenționat cu privire la viața extrasportivă

Selecționerul este de părere că ”perla” FCSB-ului se află într-un în propriile forțe și îl sfătuiește să-și facă o analiză și să aibă mare atenție la viața extrasportivă.

ADVERTISEMENT

”Trebuie să se impună și intern și internațional. Trebuie să se impună și prin angajament, să reușească să se și apere, să facă complet momentele de joc. Să învețe ce să facă cu mingea. Să nu joace doar cu mingea la picior. Fotbalul modern înseamnă spațiu, profunzime, verticalitate.

Eu am încercat când eram la FCSB. Nu a fost singurul. Fiecare cu profilul său. Sunt sigur că face și Dică asta. A intrat în zona de confort, a crezut că e suficient nivelul la care a ajuns. Și intern are probleme, a pierdut echipa la FCSB. Sigur e și o chestie mentală. Intri într-o stare de neîncredere. El gestiona bine presiunea.

ADVERTISEMENT

Relația mea cu Tavi e una specială. Eu sunt alături de el și îl susțin aproape necondiționat. Mă aștept să își facă singur o analiză. Să înțeleagă ce are de făcut. E vorba și de viața extrasportivă. Nu e problematic, dar trebuie să aibă grijă cum se alimentează, cum se odihnește”, a mai spus Edi Iordănescu.

ADVERTISEMENT

Selecționerul ar fi vrut ca Andrei Cordea să joace mai mult în Conference League

Tot în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, tehnicianul primei reprezentative a analizat strategia FCSB-ului de a folosi mai mult jucătorii de rezervă în faza grupelor din Conference League.

”E clar ca FCSB s-a dus la Bruxelles cu șanse doar teoretice. Depindea de câștigarea ultimelor două jocuri, dar avea nevoie și de jocul rezultatelor. Din păcate nu au câștigat și au ieșit din cursă. Au avut o abordare solidă, jucători din primul 11, am văzut 7 jucători dintre titularii obișnuiți și 3 jucători care au jucat mai puțin ultima perioadă.

Mi-a plăcut. Am văzut alt curaj, altă dinamică, o echipă care a arătat tărie de caracter. O echipă condusă, care a revenit de două ori. Pe mine m-ar fi ajutat dacă jucătorii de națională ar fi avut cât mai multă campanie.

Fiecare are strategia lui, traversa o perioadă nefastă în campionat și după ce a accesat grupa a preferat altă strategie și după dubla nefericită cu Silkeborg care a scos-o aproape total din cursa pentru calificare.

Mi-ar fi plăcut să îl văd pe Cordea chiar și cu Silkeborg. E un jucător care face parte din nucleul echipei naționale. E un jucător cu care am lucrat și la națională. Adversarele noastre se pot lăuda cu rezultate foarte bune, nu doar Conference, ci și Champions League. Asta îmi doresc și eu pentru fotbalul românesc”, a continuat el.

În ce condiții acceptă naturalizarea unui fotbalist străin

În final, Edi Iordănescu a vorbit despre cum vede el strategia de naturalizare a jucătorilor străini și , care a avut un randament foarte bun atât la FC U Craiova, cât și la FCSB.

”Cred că focusul trebuie să rămână pe jucătorii eligibili pentru națională. Eu am avut o discuție cu FRF pe tema naturalizării. Nu resping treaba asta, dar nici nu mă entuziasmez. Trebuie să fim siguri că acel jucător poate ajuta naționala.

Să aibă o exprimare bună, nu vorbesc de Compagno, vorbesc în general. Dacă naturalizezi un jucător de 29-31 de ani, ajungi și vezi că ai terminat cu el mai repede decât a durat toată procedura.

Pentru mine trebuie să treci un candidat prin mai multe filtre. Poate o să descoperim un jucător, dar prioritățile sunt altele. Important pentru mine e ca jucătorii noștri când pleacă afară să fie pregătiți și să își ridice nivelul”, a spus selecționerul, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.