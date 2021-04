Edi Iordănescu a prefaţat partida dintre CFR Cluj şi Dinamo din penultima etapă a sezonului regular din Liga 1. Tehnicianul campioanei a dezvăluit că singurul lucru care îl interesează este victoria în faţa „câinilor“.

Edi Iordănescu: „Cu Dinamo, nu avem decât varianta victoriei“

Înaintea duelului cu Dinamo, Edi Iordănescu a precizat că jucătorii adverşi au valoare la nivel individual şi acest lucru ar putea reprezenta o problemă şi a avertizat că fotbaliştii săi nu trebuie să considere partida dinainte câştigată. Crede că principalul atu al „alb-roşiilor este Gigi Mulţescu, de curând revenit pe banca din Ştefan cel Mare.

„La meciul cu Dinamo, echipa trebuie să răspundă bine şi să demonstreze că am gestionat bine perioada de întrerupere. Luaţi individual, jucătorii din lotul lui Dinamo au valoare, calitate. Asta trebuie să ne dea de gândit. Să nu ne aşteptăm ca rezultatul să vină prin simpla prezenţă pe teren.

Sunt sigur că se vor motiva, au un antrenor nou de curând, cu multă experienţă. Domnul Mulţescu este un antrenor cu experienţă, pe care îl apreciem, un antrenor care a demonstrat că ştie să gestioneze vestiarul. Ştie să producă rezultate. Vom avea un adversar motivat, care va veni să-şi joace şansa şi trebuie să fim concentraţi ca să producem un rezultat bun.

Din păcate pentru adversarul nostru, venim după insuccesul cu FCSB şi nu avem decât varianta victoriei. Mergem după cele 3 puncte şi sperăm să le şi găsim“, a declarat Edi Iordănescu la conferinţa de presă premergătoare partidei.

Edi Iordănescu: „Îmi doresc să batem Dinamo. Doar asta mă interesează!“

Antrenorul campioanei a vorbit şi despre noul transfer de la Dinamo, pe care îl consideră un jucător cu CV interesant. „Nu ştiu dacă ultimul transfer o va ajuta pe Dinamo. Mă interesează doar pentru acest joc, pentru că drumurile noastre vor fi diferite, noi vom fi în play-off, ei, din păcate pentru suporteriilor, în play-out. Mă interesează doar dacă acest ultim transfer poate să apară pe teren la meciul cu noi. E un jucător cu un CV important. Pe viitor ar putea fi un jucător important pentru Dinamo“, a mai spus Iordănescu.

Totuşi principala preocupare a lui Iordănescu este victoria. Întrebat ce rezultat îşi doreşte la derby-ul dintre FCSB şi Universitatea Craiova, contracandiatele la titlu, tehnicianul clujenilor a răspuns: „Îmi doresc să batem Dinamo. Doar asta mă interesează!“

Edi Iordănescu: „Ne-am recuperat o parte dintre jucători“

Edi Iordănescu a mai spus că pauza provocată de meciurile naţionalei a fost una benefică pentru echipa sa, care a putut să-şi recupereze o parte dintre jucătorii afectaţi de COVID. Totuşi, aşa cum FANATIK a anunţat în exclusivitate, au apărut noi cazuri de coronavirus la CFR Cluj.

„Cred că această pauză competiţională a fost benefică pentru CFR, dar numai timpul ne va spune. FR venea pe un fond de rezultate foarte bune, 8 victorii legate, fără gol primit, şi un joc de calitate. Din păcate, pandemia ne-a pus la pământ. Ne-a stricat atmosfera, ne-am dus la meciul de la Bucureşti contra FCSB-ului pe un fond total opus a ceea ce trebuia să fie. Ne-a fost teamă să venim la muncă, ne-a fost teamă lângă cine stăm şi, coroborat cu accidentarea lui Omrani, ne-am dus cu moralul la pământ şi asta s-a văzut.

Această pauză ne-a ajutat să ne recuperăm jucătorii, o parte importantă dintre ei, dar nu pe toţi. Am putut să ne reaşezăm pe traiectoria pe care am fost înainte de COVID. Am avut antrenamente susţinute şi un meci amical cu Gaz Metan, iar lucrurile arată diferit“, a completat Iordănescu.

Felicitări pentru „tricolorii mici“, încurajări pentru Rădoi

„Naţionala mică e important că a fost acolo, la Euro. E benefic pentru ei, pentru a creşte în valoare şi în experienţă. A fost o prezenţă onorabilă, nu au pierdut şi au avut adversari de calibru. Am văzut momente bune pentru ei. A fost un turneu satisfăcător şi îi felicit.

Prima reprezentativă… toţi suntem nemulţumiţi de rezultate şi de joc. Echipa are resurse pentru mai mult. Este şi un schimb de generaţii, chiar dacă îl facem treptat. Rămân un susţinător al lui Rădoi şi al lui Dică. Cât timp sunt în obiectiv, trebuie să îi susţinem. Să îi lăsăm să muncească“, a concluzionat Edi Iordănescu