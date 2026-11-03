Edi Iordănescu, în locul lui Zeljko Kopic! Fostul selecționer, dorit înapoi în Polonia. Exclusiv

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Wieczysta Cracovia este pe loc retrogradabil în prima ligă poloneză, 16 din 18, iar șefii săi și-au pierdut răbdarea cu Zeljko Kopic. Oficialii polonezi vor să îl demită pe fostul antrenor al lui Dinamo și deja au început discuțiile pentru a găsi înlocuitorul potrivit. Iar primul pe listă este chiar Edi Iordănescu, fostul selecționer al naționalei României.

Edi Iordănescu, dorit în Polonia chiar de echipa care ar urma să-l demită pe Zeljko Kopic. Au început negocierile!

Negocierile cu Edi Iordănescu au început deja, momentan doar prin intermediari. Dar polonezii sunt încrezători că lucrurile vor evolua așa cum își doresc, iar antrenorul român va fi convins să revină în campionatul Poloniei. Wieczysta Cracovia, deși nou promovată, este o echipă cu potențial financiar peste media campionatului, astfel că vin cu un proiect atractiv.

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Wieczysta Cracovia a realizat în vară trei transferuri pe bani, jucători pentru care s-au plătit 1,9 milioane de euro. Unul dintre ei este Tobias Christensen, de la Rapid, pentru 700.000 de euro. De asemenea, formația poloneză a transferat și câțiva jucători liberi de contract pentru care plătește salarii consistente.

Tocmai din aceste motive, rezultatele obținute de Zeljko Kopic și Florentin Petre, secundul său, sunt considerate extrem de modeste pentru pretențiile pe care le avea formația din Cracovia. În cele 14 meciuri oficiale disputate în acest start de sezon, Wieczysta Cracovia a câștigat doar două. A remizat de alte două ori și a pierdut nu mai puțin de 10.

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Edi Iordănescu a fost aproape de Dinamo Kiev în vară, dar a refuzat în cele din urmă să meargă în Ucraina

Edi Iordănescu are o imagine excelentă în Polonia, chiar dacă mandatul pe care l-a avut la Legia Varșovia a fost unul foarte complicat. Clubul era prins într-un conflit între conducere și suporteri, ceea ce a îngreunat considerabil misiunea românului. 24 meciuri oficiale a avut Edi Iordănescu la Legia, a câștigat 11 dintre ele, a remizat în 6 și a pierdut 7.

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Edi Iordănescu este liber de contract de un an, după ce o părăsea pe Legia Varșovia pe 31 octombrie 2025. În vară a fost , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Ulterior, Iordănescu jr. a confirmat pentru ProTV și Sport.ro că a negociat cu formația din Ucraina, dar în cele din urmă a refuzat oferta.

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„A fost o ofertă foarte tentantă, bineînțeles, o provocare pentru orice antrenor. Am acceptat oferta, inițial am spus da de principiu, dar am luat o rezervă, pentru da-ul final să vorbesc și cu familia. Am schimbat decizia cu regret și scuzele de rigoare”, a declarat Edi Iordănescu pentru sursa citată.

Edi Iordănescu, dorit de naționala Bulgariei și de mai multe echipe din zona Golfului

Edi Iordănescu nu duce lipsă de oferte și pentru a prelua naționala de la sud de Dunăre. De asemenea, antrenorul de 49 de ani este tentat cu mai multe oferte din zona Golfului, la fel cum s-a mai întâmplat și în trecut. Doar că de fiecare dată a ales să rămână în Europa.

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