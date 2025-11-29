Sport

Edi Iordănescu, în tribune la Dinamo – Oțelul. Antrenorul stă lângă omul alături de care a luat titlul în România. Foto

Surpriză în tribunele de pe Arena Națională! Edi Iordănescu, prezent la Dinamo - Oțelul. Lângă cine stă fostul selecționer al echipei naționale a României.
Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu
29.11.2025 | 21:21
Edi Iordanescu in tribune la Dinamo Otelul Antrenorul sta langa omul alaturi de care a luat titlul in Romania Foto
Edi Iordănescu, în loje la Dinamo - Oțelul. Foto: FANATIK
Prezență surpriză în loja celor de la Oțelul Galați înainte de meciul cu Dinamo de pe Arena Națională. Edi Iordănescu, fostul selecționer al echipei naționale, urmărește partida alături de fostul său colaborator de la CFR Cluj, Marian Copilu.

Edi Iordănescu, alături de Marian Copilu la Dinamo – Oțelul

Edi Iordănescu s-a despărțit în urmă cu doar câteva săptămâni de polonezii de la Legia Varșovia și, în prezent, este liber de contract. Acesta rămâne extrem de conectat la fotbalul din România. A fost la meciul dintre FC Argeș și Universitatea Craiova, iar acum este pe stadion la Dinamo – Oțelul.

Fostul selecționer ocupă un loc în loja moldovenilor. Acolo a fost surprins și Marian Copilu, fostul președinte de la CFR Cluj în perioada în care antrenor nu era nimeni altul decât Edi Iordănescu. Cei doi au cucerit titlul în România alături de CFR Cluj și au rămas în relații foarte bune. Tot acolo, reporterul FANATIK l-a surprins și pe Anghel Iordănescu, tatăl lui Edi Iordănescu și fost selecționer al României.

Edi Iordănescu, în loje la Dinamo – Oțelul. Foto: FANATIK

Marian Copilu a fost aproape de CFR Cluj

De altfel, Marian Copilu s-a aflat pe lista lui Ioan Varga în această toamnă. Patronul clubului din Gruia a căutat un înlocuitor pentru Cristi Balaj, care a demisionat, însă în final l-a ales pe Iuliu Mureșan.

Marian Copilu a plecat de la CFR Cluj la scurt timp după demiterea lui Marius Șumudică. De atunci a mai ocupat funcții oficiale și la Petrolul Ploiești. Cu Edi Iordănescu a colaborat în perioada decembrie 2020 – iunie 2021.

Edi Iordănescu, liber de contract după despărțirea de Legia

Edi Iordănescu este antrenorul care a calificat România la Campionatul European din Germania. După turneul final de anul trecut, tehnicianul a plecat de la cârma primei reprezentative și și-a luat o perioadă de pauză până a semnat cu Legia Varșovia.

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate culisele despărțirii lui Edi Iordănescu de clubul din Polonia. Totodată, fostul selecționer al naționalei României nu duce lipsă de oferte și a fost contactat din Golf.

Alex Bodnariu
