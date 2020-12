Edi Iordănescu înainte de marele derby CFR Cluj – FCSB: “Întânlim echipa momentului în Liga 1”. Video

Edi Iordănescu, tehnicianul campionilor en-titre, a declarat înaintea derby-ului dintre CFR Cluj și FCSB, că formația sa întânlește echipa momentului în Liga 1.

CFR Cluj o întânlește pe teren propriu, duminică seara pe FCSB, în derby-ul etapei din Liga 1.

Ambele echipe se află pe podium în clasamentul intern, FCSB pe primul loc, cu 30 de puncte, în timp ce CFR se află pe locul al treile, cu 24 de puncte acumulate.

Edi Iordănescu înainte de marele derby CFR Cluj – FCSB: “Întânlim echipa momentului în Liga 1”

“După cum au mers evenimentele la meciul cu YBB, clar ne-a afectat pe toți, sunt chestii firești umane, da nu am să las emoțiile să mă controleze. Trebuie să reușesc împreună cu staff-ul meu să punem un plan secund în aplicare, să depășim acest moment, pentru că timpul nu ne așteaptă, și automat și echipa să îl depășească. Trebuie să găsim mijloacele necesare și în timpul jocului resursele enegetice necesare, ca să producem un joc bun și un rezultat care să ne bucure la final.

Eu spun că întânlim echipa momentului mâine, pentru că vin după 7 victorii consecutive, este extrem de greu să reușești un astfel de parcurs. Este și echipa care are de departe cel mai bun atac, vedeți ce spun cifrele, are dublu goluri fața de urmăritoare, față de Craiova în speță. Sunt deja niște elemente pe care le-am identificat, îi cunoaștem destul de bine, dar sunt sigur că și ei ne cunosc pe noi.

E o echipă care are foarte multă calitate individuală, are mijloace, are jucătorii talentați, maturi, cu un lot care dă semne că s-a sudat mult mai bine decât anii trecuți. Suntem o echipă cu multă experiență și valoare. Sunt fericit că antrenez niște campioni, am deplină încredere în jucători.

Am să îmi asum rezultatul complet, pentru asta am venit aici. E o echipă cu multă complexitate în faza ofensivă, o echipă care atacă bine pozițional, au și multe zile în fața noastră pentru a pregăti această confruntare.

Timpul ne este principalul inamic, dar cum am spus sunt aici să îmi asum responsabilități, niciodată nu am fugit de ea, la fel și acum responsabilitatea totală e a mea. Acest mesaj știu că ajunge la echipă, să intre mâine degajați dar montați 100% în teren. Este important să producem un joc bun cu consistență, să avem intensitate de joc să putem să ducem un joc la nivel ridicat.

A intervenit și o stare de oboseală, dar trebuie să ne impunem, dacă nu vom reuși măcar să nu se mărească această distanță. Campionatul este lung ne vom întânli de încă 3 ori, din primăvară calendarul va fi mai prietenos, și sigur o să gestionăm mai bine. Îmi doresc să îl ave pe Debeljuh alături de noi dar lucrurile sunt încă neclare, după ce ne întânlim și cu staff-ul medical o să vedem ce recomandări ne face.

Dacă îl voi avea poate deveni important pentru echilibrul jocului, dar toți sunt importanți. Datoria mea este să analizez acest final de an, este un program încărcat și dificil, întănlim locul 1, locul 2, întânlim Dinamo care traversează o perioadă bună”, a declarat Edi Iordănescu la conferința de presă.

Edi Iordănescu despre gestul lui Colțescu: “Cred că s-a făcut prea mult scandal”

“Eu mă plasez total de parte brigăzii noastre, nu pentru că sunt român, cred că a fost o exprimare total nefericită, este adevărat, dar a fost total scoasă din context și dusă la extrem. Nu cred niciodată că a fost intenția asta, nu poți să judeci un om dacă nu se dovedește ca asta a fost intenția, cred că s-a făcut prea mult scandal.

Am văzut în presă niște evenimente din trecutul jucătorului Webo, pus în situația opusă, când fanii echipei la care activa au făcut astfel de gesturi, a declarat că nu trebuie să se dea importanță și să se meargă mai departe, dar acum a făcut o tragedie din asta. Am văzut că vorbea de ziua de 8 decembrie și după, hai să fim serioși, s-a făcut prea mult scandal iar brigada noastră a fost pusă într-o lumină proastă pe nedrept.

