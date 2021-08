Edi Iordănescu încearcă să stingă conflictul FCSB – CSA Steaua: ”Nu vă mai certați, iubiți aceleași culori”. Video

Tehnicianul a susținut o conferință de presă în care a fost prezentat la formația patronată de Gigi Becali, după ce FANATIK a anunțat în exclusivitate .

Noul antrenor a vorbit despre Mihai Stoica, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Conflictul dintre FCSB și CSA Steaua în deranjează pe Edi Iordănescu

În cadrul discuției cu presa, Edi Iordănescu a atins și punctul fierbinte care îl reprezintă conflictul dintre FCSB și CSA Steaua și a cerut ambelor părți să ajungă la un numitpor comun pentru că toată lume aiubește culorile ”roș-albastre”.

”Nu mai vreau să comentez subiectul FCSB – Steaua. Am copilărit în Ghencea. Mi-aș dori să joc acolo, bineînțeles, acolo am crescut. Eu am spus ce-mi doresc. Nu vă mai certați, că de fapt iubiți aceleași culori, dar noi românii am avut talentul să punem cam totul pe butuci în 30 de ani și îmi asum ce spun.

Cel mai dureros este că văd suporteri împărțiți și prieteni din copilărie care azi se contrazic și care, de fapt, o viață au iubit aceleași culori. Când intervine confuzia și lumea pleacă în două direcții, e cel mai trist lucru. Nu doar pentru clubul Steaua, ci și pentru fotbalul românesc și chiar pentru societate”, a declarat Iordănescu jr.

Tehnicianul le cere răbdare fanilor

Tehnicianul consideră cu nu poate face minuni peste noapte și le-a cerut suporterilor să aibă răbdare: ”Îi cunoșteam în proporție de 99% pe toți jucătorii. Dacă nu aveam încredere în jucători, era greu să vin.

E un moment greu, dar mi-am asumat și am venit. Timpul e un inamic major și recunosc că nu pot să vând iluzii. Cuvântul de bază e răbdarea. Rezultatele vin în baza unui proces.

Sunt aici să aduc spiritul înapoi. Dacă cineva crede că vor fi schimbări majore pe termen scurt, se înșală! Nu vreau să-i necăjesc pe fani, îi avertizez să se încarce cu puțină răbdare. Trebuie să schimbăm rapid implicarea și starea de spirit”.

Iordănescu îi vrea pe suporteri aproape

”Înțelegerea a fost că obiectivul este titlul. Dar deja mă uit în sus, va trebui să recuperez o anumită distanță. M-am așezat la o partidă de șah unde sunt în dezavantaj. Dar am venit pentru titlu, nu pentru locul 2 și 3. Am simțit ce înseamnă titlu și mai vreau. Tragem linie dacă nu se întâmplă acest lucru, iar apoi vedem.

Suporterii au un rol esențial. Garanția sunt eu. Nu au digerat bine unele lucruri petrecute până acum. Va fi o întâlnire în care vom puncta anumite lucruri. Fără suporteri, va fi foarte greu să reușim.

Am nevoie de suporteri, la fel cum jucătorii au nevoie de ei. Îi știu supărați, frustrați, știu că le e dor de performanțe, dar doar Dumnezeu face minuni, eu nu fac. E nevoie de timp și muncă. Îi aștept aproape”, a mai spus Edi Iordănescu.