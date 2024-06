Înaintea debutului la EURO 2024, Edi Iordănescu dezvăluie chinurile de a fi selecționer: ”Mă trezesc în fiecare dimineață cu această presiune”. Video

Tehnicianul reprezentativei noastre nu și-a prelungit deocamdată contractul scadent la finalul competiției din Germania, însă Răzvan Burleanu, președintele FRF, este sigur că .

Edi Iordănescu, reacție înainte de startul EURO 2024

Chiar în ziua în care va începe EURO 2024 și cu 3 zile înaintea jocului de debut al României, împotriva Ucrainei, Edi Iordănescu a vorbit despre greutățile pe care le întâmpină un selecționer și despre ce așteptări are de la turneul final.

ADVERTISEMENT

”Probabil că am răsturnat multe pronosticuri, suntem pregătiți în continuare să mai oferim și alte surprize. Am făcut sacrificii, am avut multe nopți albe cu staff-ul, Dumnezeu răsplătește într-un final pe cel care este serios, care își face treaba bine.

E clar că ne lipsesc niște jucători pe care i-ați regăsit în campanie din cauza accidentărilor sau a problemelor majore de la club. A trebuit să facem niște modificări, dar toți cei care sunt acum cu noi, au fost prezenți în campanie la un moment dat.

ADVERTISEMENT

Ar mai fi fost și alți jucători care puteau să aibă așteptări pentru a fi convocați și nu respingem această idee, dar suntem aici, noi suntem cei care reprezentăm România, acest grup e pregătit, rămâne de văzut cât putem să demonstrăm și pe teren.

Mă trezesc în fiecare dimineață cu această presiune, mă culc cu ea, nu trebuie să fiu de acord cu tot ce se spune, toate concluziile, fiecare are dreptul la opinie, dintre toate, una contează cel mai mult, a celui care are toată responsabilitatea, iar acela sunt eu.

ADVERTISEMENT

Unul dintre criteriile de selecție a fost și caracterul, am vrut băieți implicați total, pentru mine e foarte important ca fiecare să dea 100% în fiecare minut. Dacă sunt aici înseamnă că sunt cei mai buni din România”, a declarat Iordănescu jr., într-un interviu pentru FRF.TV.

Cât vrea Edi Iordănescu să stea cu naționala în Germania

După ce în urmă cu o zi și să-i suțină pe jucători, selecționerul i-a îndemnat acum pe fani să se încarce cu foarte multă răbdare pentru că vor exista și momente grele.

ADVERTISEMENT

”Ne pregătim de mai bine de doi ani jumătate de acest moment, cu siguranță că și în trecut s-au făcut lucruri bune, dar n-au dus la calificare, după 8 ani suntem din nou în lumea bună a fotbalului. Selecția a fost atentă, mult studiu, analiză, seriozitate, am avut șansă să reușim în final să construim un grup frumos, cu caracter.

Ne dorim să stăm cât mai mult în Germania, trebuie să producem rezultate, încercăm la fiecare meci să oferim cea mai bună versiune a noastră. România nu are un istoric bogat la turneele europene, este o șansă în plus pentru această generație. Provocări sunt foarte multe, Belgia s-a săturat de câte participări la Europene a avut, încercăm să compensăm cu multă muncă.

Tatăl meu are un rol mare, de la el mi-am însușit foarte multe lucruri, a fost mereu un mentor, mai mult decât un tată, pe plan profesional e important să ai un părinte care a fost la patru turnee finale, mă mândresc, e o bucurie, dar și un reper.

Suporterii naționalei au avut multe de îndurat, am reușit să facem asta, de acum e o nouă provocare. Trebuie să fie pregătiți și pentru momente mai grele, să se încarce cu răbdare, energie, să fie prezenți alături de noi. Împreună avem o altă forță”, a spus Edi Iordănescu.