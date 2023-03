Edi Iordănescu, îngândurat după România – Belarus 2-1: „Mă bucură victoriile, dar suferim. Nu știm să omorâm jocul când trebuie”

Selecționerul României este mulțumit de victoriile obținute în primele două meciuri ale preliminariilor EURO 2024, însă își dorește mai multă concentrare din partea jucătorilor săi, pentru a nu mai avea emoții pe final de meci.

Edi Iordănescu, îngândurat după România – Belarus

Edi Iordănescu a fost îngândurat după victoria , selecționerul naționalei fiind de părere că jucătorii săi trebuie să fie mult mai concentrați și să încerce să fructifice fiecare ocazie mare de gol:

„Am fost superiori rezultatului. La prima ocazie a lor am primit gol. Suferim… din păcate nu știm să omorâm jocul. E un lucru pozitiv că legăm șase puncte după doi ani.

Deocamdată rămânem cu punctele, lucrul cel mai bun, jocul trebuie să fie mai bun. Am încredere 100%, avem nevoie de rezultate pozitive, prindem curaj”.

„Vedem ce s-a întâmplat cu Andorra și Kosovo, noi dacă făceam egal cu Andorra eram linșați. Am spus că sunt adversari dificili, indiferent ce se zicea. Învățăm și din victorii!

Mă gândesc și la egalul Moldovei cu Cehia, noi am bătut cu 5-0 pe Moldova. Trebuie să fim alături de echipa națională, dacă vrem să mergem la un turneu final, trebuie să strângem rândurile”, a mai spus Edi Iordănescu.

„Îi rog pe foștii fotbaliști să sprijine mai mult naționala!”

„A fost o pierdere importantă cea a lui Băluță. Importantă era victoria, dacă am fi marcat sau dacă nu primeam golul eram și mai fericit pentru că am fi avut două meciuri fără gol primit. M-am bucurat mai mult la golul doi, important e să rămân echilibrat, matur, am timp după să mă manifest.

Oamenii care analizează, au dreptul să analizeze, foștii mari jucători trebuie să sprijine mai mult echipa națională. Când critici, critici și jucătorii. După un an și trei luni la echipa națională, am început să mă obișnuiesc, dar băieții suferă cel mai mult”, a .

„Pentru maturizare ne trebuie timp, timp de care nu beneficiez momentan, îi mai văd abia după trei luni. Să vedem părțile pozitive, avem șase puncte, ne ajută și rezultatele contracandidatelor și mergem cu încredere mai departe”, a mai spus selecționerul României.