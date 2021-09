Edi Iordănescu, îngrijorat înainte de FCSB – Dinamo: “Deocamdată, jocul nostru este întâmplător şi haotic” Video

Edward Iordănescu a susţinut o conferinţă de presă , de pe Arena Naţională, programată duminică, de la ora 21:00.

Antrenorul FCSB a vorbit despre ultimele mutări făcute de adversari, dar şi despre problemele pe care le are în lot în acest moment.

ADVERTISEMENT

Edward Iordănescu, impresionat de transferurile făcute de Dinamo: “Nu ne va fi uşor. Au luat nume sonore”

despre meciul cu Dinamo: “Încercăm să strângem rândurile, s-au întors şi băieţii de la naţionale. Am încercat să îi recuperăm cât mai bine şi să folosim această zi jumate cu lotul complet. Perioada de întrerupere ne-a prins bine, am avut grupul aici şi am lucrat la unele aspecte.

Cine crede că e o confruntare facilă se înşală. Va fi o confruntare cu toate armele scoase. Totul se nivelează, ambiţia, atitudinea şi pragmatismul ies la suprafaţă”

ADVERTISEMENT

despre tranaferurile făcute de Dinamo: “Am încercat să culegem informaţii şi este o provocare pentru că sunt opt, nouă jucători care au venit. E greu să anticipăm anumite lucruri. Nu ar fi fair-play să nominalizez, dar sunt nume sonore. M-a surprins împrumutul lui Itu, sunt sigur că va avea impact în echipă. Matei, Torje, jucători cu ştate vechi. Iliev, am lucrat cu el”

Diferenţa dintre transferurile făcute de Dinamo şi FCSB: “Ei au transferat în masă. Noi am căutat doar calitate şi experienţă”

despre transferurile făcute de FCSB: “Nu fac paralele, ei au transferat în masă, au căutat şi calitate. Fiecare a transferat diferit, după nevoie. . Keşeru, Budescu şi Vali Gheorghe sunt jucători care ne vor ajuta”

despre eventuale plecări de la FCSB: “Mamut şi Dumiter sunt aici cu echipa, i-am găsit aici, iar ei pot reclama un post de titular. Cine demonstrează că se pregăteşte, eu voi apela. În iarnă voi trage prima concluzie. E posibil să meargă în altă direcţie cine voi considera că nu ne poate ajuta”

ADVERTISEMENT

despre Florinel Coman: “A fost în Anglia, s-a operat. Vine zi de zi la recuperare. L-am găsit cu mult entuziasm, mi-a spus lucruri care m-au mişcat. Am simţit ambiţie la el, dar din păcate acea accidentare a recidivat. Recuperea durează între două şi trei luni, aşa am pornit”.

Edward Iordănescu, răspuns la sfaturile lui Duckadam pentru primul 11: “Eu sunt antrenor, eu fac echipa”

despre primul 11 şi sfatul lui Duckadam (n.r. – să îl titularizeze pe Straton): “Aștept răspunsuri de la jucători, mai avem ședințe de pregătire. Abia apoi vom decide. Domnul Duckadam e un om cu experiență, are prețuirea mea. Dar eu antrenez echipa, eu dialoghez cu ei. Și, din ce am verificat, eu fac echipa”.

despre o posibilă primă victorie a sa la FCSB în meciul cu Dinamo: “Nu am stabilit eu calendarul, nu am avut jocuri accesibile. Mi-am asumat totul. nu am așteptat pauza competițională. Dacă vine victoria cu Dinamo, satisfacția va fi dublă. Jucătorii trebuie să joace și pentru suporteri”.

ADVERTISEMENT

Edward Iordănescu, mesaj pentru echipă după umilinţa de la Cluj: “M-a supărat reacţia de după golul doi”

despre înfrângerea de la Cluj: “Nu e ușor de digerat rezultatul de la Cluj, mai ales că nouă jucători au plecat imediat după meci. I-a afectat pe toți, au dus supărările cu ei la loturile naționale. Am lucrat și la latura mentală, care este capitală.

M-a supărat reacția echipei după golul doi. Până atunci jocul a fost bun, am avut momente bune. Apoi am văzut prăpastie. Echipa și-a pierdut reperele, capul.

despre căpitanul echipei, în absenţa lui Tănase: “Dacă voi alege un căpitan cu experiență înseamnă că am încredere în acel jucător. Toate deciziile îmi aparțin. Eu aleg căpitanul, grupul se va supune”.

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu, supărat că FCSB este forţată să plece din Bucureşti: “Nu avem soluţii”

despre faptul că FCSB va fi nevoită să plece din Bucureşti când se închide Arena Naţională: “Nu este ușor să te muți, să joci pe suprafețe diferite, orașe diferite. E important să ai casa ta. Dar nu avem soluții. Din ce știu, e posibil să jucăm și următoarea etapă pe Arena Națională.

Mi-aș dori să mergem pe stadionul Steaua, ar fi fost o emoție extraordinară. Este și nu este logic răspunsul primit. Să spun mai mult ar însemna să mă hazardez, sunt lucruri pe care nu le stăpânesc. Vreau cât mai aproape de București, pe o suprafață bună”.

despre discuţiile cu Anghel Iordănescu: “Nu îmi permit să îi interzic tatălui meu să vorbească despre FCSB, dar i-am sugerat asta”.

are FCSB cel mai bun lot din Liga?: Suntem pe locul 8, ar fi ridicol să spun că avem cel mai bun lot. Ne-au dispărut cifre prin accicentarea celor doi jucători accidentaţi (n.r. Coman şi Tănase).