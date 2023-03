Edi Iordănescu, îngrijorat înaintea meciului cu Belarus: “Există o oboseală accentuată! Timpul este inamic”. Mesaj pentru suporteri

România a început bine campania pentru Euro 2024 cu o victorie clară în . “Tricolorii” vor trei puncte cu Belarus, pentru un start perfect în preliminarii, înaintea duelurilor grele din perioada următoare.

Edi Iordănescu, îngrijorat înaintea meciului cu Belarus: “Vorbim de trac la orice meci. Presiunea este mare şi există miză”

Edi Iordănescu a prefaţat meciul împotriva celor din Belarus, spunând că naţionala mai are încă mult de muncit pentru a ajunge la un nivel înalt şi pentru a avea un joc consistent:

“Sunt mulţumit de cele trei puncte din Andorra. Pe lângă faptul că am adus punctele, am marcat golurile în echilibru numeric. Mi-ar fi plăcut să gestionăm diferit ultimele 30 de minute. Când vom fi eficienţi şi fondul de joc ne va mulţumi pe toţi, vom avea din nou o naţională de care să fim mândri.

Mai avem până acolo. Am încredere în capacitatea jucătorilor noştri. Vorbim de trac la orice meci. Presiunea este mare şi există miză. Andorra a creat multe probleme, au jucat la uzură, la sacrificiu.

Echipa nu s-a dat la o parte şi mă bucur. Este important să alegi procedeele corecte în faţa porţii. Dacă mai dădeam un gol în superioritate numerică, am fi înnăbuşit orice fel de critică. Nu suntem încă unde ne dorim, dar drumul este corect”.

“Suntem pe un fond de oboseală accentuată. Timpul a fost un inamic foarte mare”

Selecţionerul este îngrijorat de oboseala acumulată după deplasarea în Andorra şi spune că principalul obiectiv până la ora jocului este să îi recupereze pe jucători din punct de vedere fizic:

“Noi, staff-ul, am avut timp. Au fost trei luni de zile în care am analizat adversarii. O să pregătim analiza împreună cu echipa. Suntem pe un fond de oboseală accentuată. Timpul a fost un inamic foarte mare.

Am dormit puţin, am avut întârziere şi cu avionul. Am mâncat la 10 seara. A fost o deplasare foarte complicată. Deci, provocarea cea mai mare este să recuperăm din punct de vedere fizic jucătorii. Mental suntem bine.

În ceea ce priveşte adversarul direct, spun un singur lucru. Cinci jucători de bază nu au jucat. Trei au intrat pe parcurs. Poate au considerat că sunt şanse minime cu Elveţia. Este o echipă diferită de Andorra.

“Avem patru sau cinci jucători care se resimt. Dar nu este o scuză”

Fiecare joc are povestea lui. Ne interesează drumul nostru, să înţelegem adversarul şi să speculăm vulnerabilităţi. Este posibil să fie schimbări, nu ştiu câte. Mai avem şi antrenamentul oficial, avem şi probleme medicale.

Mai este şi mâine toată ziua. Cred că mâine la prânz putem să tragem linie şi să punem un prim “11”. Am jucat împotriva unui adversar care ne-a solicitat. Avem patru sau cinci jucători care se resimt. Dar nu este o scuză.

Am văzut că s-a discutat şi despre schimbările pe care le-am făcut. Respect orice părere, dar nu fac o obsesie din a citi tot. Dar şi aici, am încercat să gestionăm cât mai bine. La 2-0 şi om în plus au fost jucători pe care i-am tras pe dreapta. Chiar dacă ne focusăm mereu pe primul adversar.

Olaru în minutul 65 avea aproape 8000 de metri alergaţi. Am bătut cu 2-0 în Andorra, nu văd nicio problemă. Eu vreau ca echipa să aibă atitudine şi echipa a avut. Grupul ştie ce îşi doreşte şi este aliniat din punct de vedere mental pentru performanţă”.

“Ar fi o lovitură mare să jucăm fără suporteri. Ar fi rău să se auto-elimine”

Edi Iordănescu susţine că trei puncte sunt obligatorii în meciul cu Belarus şi a transmis un mesaj suporterilor, să rămână alături de echipa naţională şi să nu se auto-elimine din tribune, după incidentele din Andorra:

“Noi avem drumul nostru şi contează ce rezultate producem. E obligatoriu să batem Belarus. Am văzut peste 10 meciuri ale Israelului şi a naţionalei din Kosovo. Nu trebuia să mă uit la meciul de la Tel Aviv, dar nu am putut rezista tentaţiei. Am văzut lucruri foarte bune. Echipe cu personalitate, puteau ambele să câştige.

Ar fi o lovitură mare să jucăm . Fac apel la ei să ne rămână alături. Ar fi rău să se auto-elimine. Au fost în număr mare în Andorra, ne-au susţinut. S-au bucurat alături de echipa naţională. Sunt sigur că o vor face şi la Bucureşti.

Atuul nostru este grupul. Grupul este ceea ce trebuie. Trebuie să ne setăm mintea. Să ştim cu adevărat ce vrem şi să facem ce trebuie. Este de datoria mea să ghidez echipa pe calea corectă. Mai avem nevoie de puţină soliditate“, a transmis selecţionerul.