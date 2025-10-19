Edi Iordănescu, „îngropat” de vedeta Legiei! Ce a declarat tehnicianul român după ce echipa sa a ajuns la trei eșecuri consecutive

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu traversează un moment extrem de complicat la Legia. După 0-1 cu Samsunspor în Conference League și 1-3 cu Gornik în campionat, formația tehnicianului român a suferit o nouă înfrângere, tot cu 1-3, pe terenul celor de la Zaglebie Lubin. Fostul selecționer a reacționat la finalul întâlnirii.

Edi Iordănescu, „îngropat” de vedeta din defensiva Legiei

Legia a dominat clar prima repriză a meciului cu Zaglebie, din punct de vedere al posesiei, dar primul gol al meciului a sosit în poarta echipei lui Edi Iordănescu. În minutul 32, un balon trimis în centrul careului a fost deviat nefericit de Kamil Piatkowski, în proprie poartă. „Coșmarul” internaționalului polonez a continuat spre finalul primei reprize, când acesta a comis un henț în careu pentru a bloca un șut care se îndrepta spre poartă.

Piatkowski a evitat golul, însă prețul a fost imens: fundașul a fost eliminat, iar gazdele au primit un penalty, care a fost transformat de Rocha. Legia a redus din diferență în startul părții secunde, când Szmyt și-a trimis balonul în proprie poartă, însă cei de la Zaglebie au profitat de superioritatea numerică și au mai punctat o dată, prin Sypek, în prelungiri.

Ce a declarat Edi Iordănescu după eșecul suferit de Legia

Edi Iordănescu a tras concluziile după ce Legia a suferit un nou eșec. Antrenorul român a vorbit inclusiv despre viitorul său la echipă. „Am pierdut pentru că am fost naivi. Dacă ai 70% posesie și nu marchezi, asta spune multe. Dominarea nu are nicio valoare dacă nu finalizăm acțiunile. Sunt aici de patru luni, niciodată nu i-am acuzat pe jucători, mi-am asumat responsabilitatea. Tot timpul mi-am îndeplinit obiectivele, dar dacă jucăm cu o astfel de naivitate, nu avem nicio șansă la titlu.

Experiența mea îmi dă încredere, la fel și trecutul meu. Nu am venit aici din liga a treia. Am fost la cluburi care au luat trofee, am pregătit echipa națională. Bineînțeles, nu am vreo influență asupra celor care iau deciziile la echipă, dar nu viitorul meu contează, ci viitorul clubului. Sunt nervos și frustrat, dar cele mai importante lucruri sunt viitorul clubului și bucuria fanilor. Îmi cer scuze față de ei pentru perioada prin care au trecut recent”, a declarat fostul selecționer, conform .

Cine este Kamil Piatkowski, fundașul care a „îngropat” Legia în meciul cu Zaglebie

Cotat la 3.5 milioane de euro, Kamil Piatkowski este cel mai valoros fundaș din lotul celor de la Legia, fiind depășit per total doar de doi jucători cotați la 4 milioane: Noah Weisshaupt și Kacper Urbanski. Apărătorul a semnat în această vară cu gruparea din țara natală, care a plătit 1.5 milioane de euro pentru a-l transfera de la Red Bull Salzburg.

În trecut, acesta a mai evoluat pentru Rakow, Gent, Granada sau Kasimpașa, iar în 2021 a debutat la prima reprezentativă a Poloniei. Piatkowski a strâns 8 selecții până în acest moment, marcând un gol într-o partidă de UEFA Nations League contra Scoției, încheiată cu scorul de 1-2.

Clasament Legia. Ce urmează pentru echipa lui Edi Iordănescu

Legia ocupă locul 9 în clasamentul primei ligi din Polonia după acest eșec, fiind la o distanță de 9 puncte de liderul Jagiellonia. Gruparea pregătită de nu va avea foarte mult timp de odihnă, deoarece joi, de la ora 19:45, va evolua pe terenul celor de la Șahtior Donetsk în Conference League.

Apoi, gruparea din capitala Poloniei va avea un nou meci extrem de complicat, de această în campionat: pe teren propriu contra campioanei en-titre, Lech Poznan. Duelul va avea loc duminică, 26 octombrie, de la ora 21:15. .