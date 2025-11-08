Edi Iordănescu, înlocuit de un antrenor din Liga 2? Ce sumă ar putea plăti Legia pentru tehnician

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu s-a despărțit de Legia după ce echipa a fost eliminată din Cupa Poloniei de Pogon Szczecin, iar clubul caută în continuare un înlocuitor. Printre favoriți se numără și tehnicianul sloven Ante Simundza, care activează momentan la Slask Wroclaw, grupare din divizia secundă a Poloniei.

Edi Iordănescu ar putea fi înlocuit de un antrenor din Liga 2

Rezultatele dezamăgitoare au continuat la Legia și după plecarea lui Edi Iordănescu. Sub comanda antrenorului interimar Inaki Astiz, care a lucrat ca secund în staff-ul fostului selecționer al României, gruparea poloneză a remizat în campionat cu Widzew Lodz, 1-1, și a pierdut cu 1-2 pe terenul celor de la Celje în Conference League.

ADVERTISEMENT

În acest context, conducerea celor de la dorește să numească un antrenor principal cât mai rapid, iar presa din Polonia a dezvăluit că șefii clubului se află deja în negocieri cu Ante Simundza, un antrenor sloven de 51 de ani care se află pe banca lui Slask Wroclaw, alături de care a retrogradat la finalul sezonului trecut în divizia secundă.

Conform , Simundza s-a aflat pe lista celor de la Legia și în vară, înainte de numirea lui Edi Iordănescu, iar slovenul a devenit din nou o variantă. O problemă este reprezentată de faptul că gruparea din capitala Poloniei ar trebui să plătească o sumă de bani, în jur de 500.000 de euro, pentru a-l „elibera” pe tehnician, care se află sub contract cu actuala echipă până în vara anului viitor. Discuțiile între conducerea clubului Legia și impresarul lui Simundza ar fi început deja, iar acesta este văzut drept principalul favorit pentru a-l înlocui pe .

ADVERTISEMENT

Cine este antrenorul care ar putea fi numit în locul lui Edi Iordănescu

Fost atacant cu 3 selecții la naționala Sloveniei, Ante Simundza și-a început cariera de tehnician în 2008 la Maribor, unde avea să rămână timp de trei ani ca antrenor secund. Apoi, acesta a activat la Mura, Grazer AK (Austria) și Aluminij, înainte de a o prelua pe Maribor ca „principal” în 2013.

ADVERTISEMENT

A câștigat două titluri la cârma echipei, pe care a și reușit să o califice în grupele Champions League, înainte de a fi demis în 2015. Apoi, Simundza a activat timp de patru ani la Mura, între 2017 și 2021, cucerind un nou titlu în Slovenia. În ianuarie 2022, a fost numit la Ludogorets Razgrad, cu care a câștigat titlul în Bulgaria, înainte de a fi demis în martie 2023.

După o nouă experiență la Maribor, care a durat un an (octombrie 2023 – octombrie 2024), slovenul a preluat-o pe Slask Wroclaw în luna decembrie a anului trecut. Parcursul formației s-a îmbunătățit sub comanda sa, însă echipa nu a reușit să evite retrogradarea în divizia secundă, unde se află acum. După 16 etape, Slask are 27 de puncte și ocupă poziția a patra, la o distanță uriașă, 11 puncte, în urma liderului autoritar Wisla.