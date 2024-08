Edi Iordănescu, interviu în presa italiană după plecarea de la națională: „Mă voi concentra pe cele mai importante două lucruri!”

Edi Iordănescu a reușit să readucă România la un turneu final după 8 ani de la ultima participare de acest gen. Tehnicianul român a reușit alături de „tricolori” să ajungă până în faza optimilor de la EURO 2024, unde au fost eliminați de Olanda (0-3).

La două săptămâni după ce a plecat de la echipa națională, Iordănescu jr. a vorbit în presa din Italia.

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu, interviu în presa din Italia: „Mă voi concentra pe cele mai importante două lucruri!”

În lotul pe care l-a avut la dispoziție la EURO 2024, Edi Iordănescu i-a avut sub comanda sa și pe Dennis Man, dar și pe Valentin Mihăilă. Tehnicianul i-a folosit pe cei doi jucători ai Parmei, iar acum le-a evidențiat calitățile în cadrul unui interviu.

„Nu sunt surprins deloc de creșterea lui Dennis Man. Îl cunosc foarte bine, are un talent și un potențial fantastice. A fost cu adevărat decisiv în promovarea Parmei în Serie A. S-a schimbat în multe aspecte, a crescut mult, dar mă voi concentra pe cele mai importante două lucruri.

ADVERTISEMENT

În primul rând, la un moment dat părea blocat, pentru că a avut nevoie de o perioadă de adaptare lungă. Asta l-a întărit. E un alt Man. A crescut, este mai mai matur. E puternic din punct de vedere mental.

„Depinde de ce fotbal își propune!”

Poate fi decisiv pentru Parma și în Serie A, dar depinde de ce fotbal își propune Parma să joace. Man are calități extraordinare, dar Serie A este un campionat complicat și, pentru a reuși, depinde de coechipieri. Dacă e pregătit de Serie A? Sigur, l-am văzut pregătit.

ADVERTISEMENT

La fel și Mihăilă. Valentin este un talent fantastic. Are calități excelente, o viteză extraordinară. Poate ‘răni’ orice adversar în multe moduri, inclusiv pe tranziție. Pe contraatac, poate fi un ‘killer’!”, a declarat Edi Iordănescu, pentru

Edi Iordănescu, criticat vehement în România după ce a plecat de la echipa națională: „Este un adevărat ipocrit!”

Se pare că . Marian Iancu, fostul finanțator de la Poli Timișoara, a taxat gestul tehnicianului.

ADVERTISEMENT

„Edi Iordănescu este ipocrit. Bine că a plecat de la națională. Noi nu am jucat fotbal. Asta cu forța grupului… Nu sunt fan Edi, dar sunt al fotbalului adevărat, european. Naționala nu a jucat un alt fotbal în era Edi. Am avut rezultate conjuncturale, pentru că fotbal nu am jucat.

Gestul lui Edi de a pleca este logic. Este un adevărat ipocrit. Una gândește și alta spune. Să ai două momente de fotbal și să egalezi, 2-2, în Elveția. Să nu îți dea Elveția vreo 7-8 la București și să dai gol de nicăieri. La Euro să-i prinzi desculți pe ucraineni, care ți-au făcut două cadouri…

Apoi ți-au dat cu terenul în cap și Belgia și Olanda. Spui că ești la nivelul lor când tu nu ai văzut mingea. Ți-ai dat freza pe spate și spui că ai fost la coafor. Puteai lua vreo 10-11 în cele două înfrângeri. Nu avem forță, nu avem viteză, nu știm fotbal”, a declarat Iancu, la