Edi Iordănescu, interviu tare la Varșovia. „Negociam cu Legia de anul trecut!”. Răspuns acid pentru Mircea Lucescu: „Elveția este peste Austria și știu ce vorbesc”. Video exclusiv

După un an sabatic, Edi Iordănescu revine în antrenorat la o echipă de tradiţie la nivel european, Legia Varşovia. Aşa cum FANATIK a anunţat în premieră, cu cea mai titrată formaţie din fotbalul polonez.

Edi Iordănescu, interviu tare la Varşovia: „A fost o prioritate să rămân în Europa”

FANATIK l-a vizitat pe Edi Iordănescu la Varşovia. Iar noul antrenor al Legiei a acordat pentru publicaţia noastră un amplu interviu în care vorbeşte despre cum a ajuns în Polonia, despre negocierile cu echipele din Golf, plecarea de la echipa naţională, având un răspuns acid la . Edi Iordănescu a fost prezentat la Legia chiar de ziua lui, pe 16 iunie!

Salut, Edi! Suntem la Varşovia, acolo unde te reapuci de treabă după un an. Mă bucur că te-ai întors în fotbal. Mai știi ce făceai acum un an în zilele astea?

– Bună ziua, deja mi-am luat rolul de gazdă, deşi am venit de puţin timp. Și pentru mine este o onoare şi o bucurie că aţi venit aici. Împreună, şi sper să am un parcurs bun aici, reprezentăm fotbalul românesc. Îmi doresc foarte mult să reuşesc, să producem performanţă şi şcoala românească de antrenori să fie reprezentată cât mai bine. A trecut un an şi îmi doream să reîncep activitatea.

Ce am spus când am plecat de la echipa naţională s-a confirmat. Nu aveam o înţelegere în altă parte şi nu am plecat pentru un alt contract. A fost o decizie exclusiv personală şi chiar dacă federaţia mi-a propus o prelungire de patru ani, şi sunt foarte recunoscător pentru asta, am ales un alt drum.

Faptul că am închis colaborarea destul de târziu în vară cu federaţia şi au fost lucrurile personale pe care a trebuit să le rezolv, era târziu să merg în altă parte şi în iarnă a fost o primă oportunitate. Din păcate, propunerile pe care le-am avut au fost din afara continentului şi chiar dacă n-am respins din start orice discuţie, pentru mine a fost o prioritate să rămân în Europa.

„Negociam cu Legia de anul trecut”

S-a vorbit în iarnă că ai avut negocieri cu Legia, unde ai ajuns acum…

– Revin imediat acolo, pentru că şi ăsta e un subiect important şi delicat. Discuţiile pe care le-am avut au fost din afara continentului şi ambiţiile personale este să fiu în Europa, să fiu în cupe europene, să mă bat pentru trofee. Îmi doresc asta şi mă bucur că s-a îndeplinit această dorinţă, chiar dacă puţin mai târziu. Au fost problemele personale, familia, le-am depăşit, a venit acest moment, o nouă provocare pentru mine.

Referitor la Legia, au fost şi alţi antrenori cu care au fost în contact. Dar primul meu contact nu a fost în acest an. Negociam cu Legia de anul trecut. Suntem mai demult în contact. Acum s-a întâmplat. Au întrerupt colaborarea cu fostul antrenor, a venit această propunere, au durat în jur de o săptămână discuţiile şi într-un final sunt fericit că s-au concretizat. Mă interesează prea puţin ce s-a discutat în spaţiul public, dacă Legia a mai discutat cu alţi antrenori, ăsta este fotbalul profesionist, aşa este normal. Faptul că au revenit şi m-au reabordat, pentru mine este o bucurie şi o oportunitate.

De ce n-a semnat la arabi? „Am fost foarte aproape, dar acolo s-au întâmplat nişte schimbări”

Te-ai mai liniştit în perioada asta?

– Da. Şi mi-a lipsit fotbalul, chiar dacă nu prea am ratat meciuri din competiţia noastră, din cupele europene. După cum aţi văzut, am călătorit mult, am văzut meciuri din Champions League, din Europa League. Am vrut să rămân aproape şi să văd cât mai mult fotbal.

De ce nu ai ajuns la arabi? Au fost contacte, Al Taawon te-a dorit foarte mult…

– Sunt sincer. A fost un contract care a fost foarte aproape să se materializeze. De asta spun, am vrut Europa, dar n-am respins în totalitate zona arabă. Fotbalul din Arabia Saudită s-a dezvoltat foarte mult şi foarte rapid. Este într-o creştere incredibilă. Vine şi Mondialul acolo curând şi ştiu ce investiţii se fac. Abordarea a fost una fantastică, mă refer ca profesionalism. Un proiect foarte interesant. Am fost foarte aproape, dar acolo s-au întâmplat nişte schimbări în conducerea clubului şi decizia mea a fost să nu merg într-un proces de schimbare. A fost firesc. Au apărut discuţii aici şi mă bucur că s-au concretizat.

„Am posibilitatea de a juca în cupele europene şi de a câştiga trofee. Este, fără doar și poate, cel mai mare buget din carieră”

Familia este bucuroasă că rămâi în Europa, bănuiesc…

– Este, pentru că suntem la o oră şi jumătate de zbor acasă. Europa e Europa, Legia e Legia, facilităţi incredibile. Au o bază de pregătire… puteţi vedea toate informaţiile. Clubul este organizat extraordinar, foarte bine structurat, mă ajută şi pentru dezvoltarea mea personală, dar şi ceea ce înseamnă posibilitatea de a lucra cu resurse adevărate. Iar asta este o oportunitate fantastică şi îmi doresc să o valorific. Am posibilitatea de a juca în cupele europene şi de a câştiga trofee.

Este cel mai mare buget pe care l-ai avut în cariera ta, ca antrenor?

– Da, fără doar şi poate. În Bulgaria nu era acelaşi buget şi infrastructura de aici este unică în partea noastră de Europa şi mai ales spre Est, la noi.

„Este o provocare pe care mi-am dorit-o, dar nu în orice condiţii, pentru că sunt extrem de atent și meticulos la tot”

A fost greu să iei decizia?

– Nu neapărat că a fost greu. Este o provocare pe care mi-am dorit-o, dar nu în orice condiţii. Ştiţi că sunt extrem de atent şi meticulos la ceea ce înseamnă condiţiile de lucru, colaborarea, resursele şi atunci am vrut să îmi iau timpul necesar. De aia a şi durat câteva zile.

S-a vorbit despre românii pe care îi iei aici. Ai români doar în staff sau şi în teren?

– Români în teren deocamdată nu s-a pus problema. Suntem într-o perioadă de evaluare, o să vedem ce avem nevoie, să tragem concluzii. Deocamdată sunt doar trei români în staff-ul tehnic, plus un italian (n.r. – Michelle Iannucci). O să vedem ce va fi în continuare.

Este vreun mesaj special pe care l-ai primit când te-a prezentat Legia? Unul la care nu te-ai fi aşteptat…

– Am primit mesaje de felicitări, dar nu pot să spun ceva special. A fost special din partea familiei, care ştiu că este alături de mine, cum a fost tot timpul.

„Dacă am reprezentat 24 de milioane de români şi mi-am asumat tot ce a venit la pachet, cu bune şi cu rele, pot să reprezint şi un club”

Vine şi familia aici?

– Da, va veni. Probabil fiind şi cupele europene, sper să mergem cât mai departe, vor fi meciuri interesante şi atunci sunt sigur că familia mă va urma. Am înţeles că pe site-ul clubului, pe tot ce înseamnă social media al Legiei au început foarte mulţi români să comenteze şi să posteze. Asta pentru mine este bucurie. Şi de asta am spus că vreau să reprezint românii şi România cât mai bine.

Ce ţi-a spus Anghel Iordănescu în momentul în care ai semnat cu Legia?

– El e conştient că este un club extrem de mare, este un brand european. Este cel mai mare club din Polonia, multă tradiţie, foarte titrată, fanii îi ştiţi cum sunt, unici.

Ai vreo teamă din acest punct de vedere?

– Presiunea mă motivează foarte tare şi, dacă am reprezentat 24 de milioane de români şi mi-am asumat tot ce a venit la pachet, cu bune şi cu rele, pot să reprezint şi un club, cu foarte mulţi fani, e adevărat. Îmi doresc să îi fac fericiţi. Ştiu că sunt patru ani de când nu au câştigat campionatul şi există puţină frustrare.

„E clar că avem nevoie de 3-4 jucători care să aducă plus valoare şi să aibă impact imediat”

Crezi că o să ai timp?

– Timpul este cel mai mare duşman, clar. De la momentul începerii activităţii până la primul meci oficial avem trei săptămâni.

Cât de multe poţi să schimbi în trei săptămâni, referitor la echipă, la exprimare?

– Este foarte greu, trebuie definitivat lotul, trebuie aduşi jucători pe anumite poziţii. Dar acestea vin după ce finalizez evaluarea. Suntem pe ultima sută de metri, vom trage concluziile şi apoi vom face strategia, să vedem ce jucători avem, pe ce poziţii, dar e clar că avem nevoie de 3-4 jucători care să aducă plus valoare şi să aibă impact imediat pentru echipă.

Bineînţeles că ai fost atent la ceea ce face echipa naţională a României, ai fost şi până acum…

– Sunt fanul numărul 1 al echipei naţionale. Trăiesc cu intensitate toate meciurile şi am mare încredere, chiar dacă începutul nu a fost unul promiţător sau fericit. Am mare încredere în grupul de jucători, ce s-a construit acolo, în capacitatea staff-ului şi experienţa lui Mircea Lucescu de a duce obiectivul la capăt, care este clar calificarea la Cupa Mondială şi repetarea unei performanţe pentru continuitate.

„Am stat peste trei ore, i-am pus la dispoziţie tot ce s-a făcut şi am răspuns la toate întrebările pe care le-a avut Mircea Lucescu”

Ca fan numărul 1 al naţionalei cum te simţi când eşti înţepat de Lucescu?

– Chiar nu am avut niciun fel de reacţie, aţi văzut. Pentru mine este important ce am făcut, ce am lăsat şi ce am construit. Am muncit bine, nu a fost deloc uşor.

Nu te deranjează cuvintele lui?

– Am fost mulţi oameni care au contribuit, au fost decizii grele cu care nici eu nu eram confortabil, dar mi le-am asumat. Am construit o fundaţie, dar în acelaşi timp am construit un mediu bun pentru performanţă şi progres. Am reuşit să ne îndeplinim şi chiar să depăşim obiectivele pe care le-am avut. Dar, în acelaşi timp, am lăsat o echipă formată, competitivă, motivată, cu capacitate bună şi cu repere foarte clare.

Când ai vorbit ultima dată cu Mircea Lucescu?

– Ne-am întâlnit pe la meciuri, recent nu pot să spun că am vorbit. Dar ne-am văzut pe la partide şi prima discuţie a mea cu dânsul a fost înainte să preia echipa naţională. Am stat peste trei ore şi i-am pus la dispoziţie tot ce s-a făcut şi am răspuns la toate întrebările pe care le-a avut. Cred că a fost un gest firesc şi asta s-a întâmplat şi cu predecesorii mei.

De ce a plecat de la naţională? „Dacă aş fi continuat, nu aş mai fi putut să livrez echipei ceea ce am livrat până atunci”

Te întrebasem de el pentru că înainte să semnezi cu Legia chiar a apărut varianta ca tu să îi iei locul în cazul în care şi-ar fi dat demisia?

– Au apărut multe speculaţii, dar eu am avut planul meu, gândurile mele. Cum am spus, rămân suporterul fidel al echipei naţionale, dar acolo a început o altă etapă şi trebuie să se finalizeze cu o calificare la Campionatul Mondial. Am încredere în tot ceea ce reprezintă acel grup şi din punct de vedere uman şi în acelaşi timp, şi profesional.

Ai avut vreun regret în acest an că ai plecat de la echipa naţională?

– Cu sinceritate, am spus ceva în sensul ăsta şi poate fi probat cu declaraţiile de atunci. Cred că primele 2-3 luni, dacă aş fi continuat, nu aş mai fi putut să livrez echipei ceea ce am livrat până atunci. Concentrarea mea totală, energia mea, implicarea mea, situaţiile extrasportive, problemele personale despre care nu vreau să vorbesc, nu mi-ar fi dat posibilitatea de a fi acelaşi om şi acelaşi antrenor mai bine de doi ani şi jumătate. Am considerat că este firesc să dau oportunitatea altcuiva să vină şi să continue munca.

Vorbim de o continuare a muncii mele, nu de o reconstrucţie. Nu putem să vorbim de o reconstrucţie, când echipa s-a calificat la Campionatul European fără înfrângere, cu cea mai bună defensivă. Am mers la Euro, am câştigat grupa şi am mers în fazele superioare. Nu trebuie să vorbim de reconstrucţie. Tot timpul trebuie ajustări, jucătorii să fie stimulaţi…

„100 la sută ne calificăm la baraj și mergem la Mondial”

Cel mai probabil, pentru a ajunge la Campionatul Mondial trebuie să trecem de baraj. Noi nu am trecut niciodată de baraj. Este echipa aceasta, aşa cum o ştii, capabilă să spargă şi acest blestem?

– 100%. N-am trecut de baraj, dar am jucat un meci de care pe care în campania trecută pentru Euro, cel cu Israelul din Ungaria. Am analizat adversarul, am anticipat extraordinar de bine ce urma. Chiar dacă s-a întâmplat să primim gol foarte repede, în niciun moment, nu am cedat, nu am clacat, nu am avut nicio reacţie negativă. Echipa şi-a reluat planul de joc şi am reuşit să ne calificăm întorcând rezultatul. Au fost nişte momente psihologice importante care ne-au arătat că acest grup s-a maturizat.

Merg şi mai departe şi vorbesc despre Elveţia. Ok, în prima repriză ne-au dominat total, dar în a doua repriză am revenit de la 0-2. Şansă sau neşansă, am revenit şi nu am pierdut. Nu mai zic de ultimul joc cu Elveţia, ok, eram deja calificaţi. Dar s-a văzut între lunile trecute între jocul din Elveţia şi cel de la Bucureşti diferenţa de exprimare. În primul meci au controlat aproape total, la Bucureşti am fost cu totul o altă echipă şi am câştigat jocul.

Răspuns acid pentru Mircea Lucescu: „Elveţia este peste Austria şi ştiu ce vorbesc!”

S-a făcut o comparaţie, meciul nostru cu Elveţia versus meciul de acum cu Austria. Atunci am putut, acum nu am putut…

– Nu vreau să fac comparaţie între meciuri, asta aparţine altcuiva şi nu e responsabilitatea mea. Dar între adversare pot face o mică comparaţie. Am urmărit atent şi Austria la turneul final pentru că au jucat împotriva Olandei şi eram obligat să o fac. Ştiu ce vorbesc. Am văzut şi meciurile cu Serbia.

Este o diferenţă netă în favoarea Elveţiei ca şi calitate individuală, ca jucători, ca posibilităţi de joc. Cu un plus organizatoric pentru Austria. Este o echipă mai aşezată, mai disciplinată, mai pragmatică, mai robustă. Dar Elveţia, aţi văzut jucătorii, Premier League… o echipă cu multe calitate.

