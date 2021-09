Edi Iordănescu își face praf jucătorii: ”O victorie de care nu putem să ne bucurăm. Momente de colaps mental. Lipsă de educație fotbalistică”

Meciul FCSB – Academica Clinceni a început perfect pentru trupa lui Edi Iordănescu. Keșeru și au marcat în primele 10 minute, pe fondul unei dominări totale a roș-albaștrilor.

Nimic nu prevestea come-back-ul trupei lui Ionuț Chirilă și emoțiile vicecampionilor. La finalul partidei Edi Iordănescu nu a avut milă de jucătorii lui.

Edi Iordănescu: ”E grav când îți pierzi busola”

, dar a arătat și în jocul cu Academica Clinceni că are probleme mari în așezarea defensivă. Câteva inexactități ale elevilor lui l-au scos din minți pe Iordănescu.

”Din păcate e o victorie de care nu putem să ne bucurăm. Arătam multă lipsă de maturitate și de educație fotbalistică. Am avut 25 de minute foarte bine și trebuia să gestionăm cu totul altfel ceea ce a urmat.

E foarte rău când îți pierzi busola. Am intrat bine în repriza a doua am avut și bară, am marcat, dar trebuie să înțelegem că fotbalul este construit din momente. Când arătăm atâta fragilitate mentală te expui și noi ne-am expus”, a tunat Iordănescu la .

Finalul partidei a fost pe muchie de cuțit după ce Academica a înscris golul al doilea. Ilfovenii au avut o evoluție este așteptări, iar tehnicianul roș-albaștrilor a trăit la intensitate maximă fiecare atingere de balon din ultimele minute ale întâlnirii de pe Arena Națională.

”Era un joc care dacă îl gestionam bine marcam 3, 4 goluri și nu ma aveam emoții. Am gestionat prost finalurile de repriză.

O să analizăm, ne uităm la imagini încercăm să corectăm și sper că grupul va înțelege unde greșește. Au fost multe momente de colaps mental și lucrurile astea se repetă. Trebuie mai multă responsabilitate, inteligentă, comunicare”, a mai spus Iordănescu.

FCSB a trecut cu bine peste o perioadă încărcată. Când revin jucătorii accidentați

Antrenorul vicecampioanei și-a mai îndulcit discursul și a menționat perioada dificilă pe care a traversat-o echipa lui. Tehnicianul pune desele nesincronizări dintre atac și apărare pe fondul oboselii.

Iordănescu a adăugat că speră ca după pauza internațională să revină la echipă Florin Tănase și Octavian Popescu.

”Fizic nu a fost ușor. A avut o deplasare lungă la Craiova, am avut drum la Hunedoara, am ajuns la 4 dimineața. Acesta a fost al treilea joc într-o săptămână.

Mai avem meciul cu Chindia și dacă îl câștigăm, o să tragem linie și dacă vor fi cinci victorii din cinci, înseamnă că stăm bine. Tase și Tavi Popescu sunt șanse mari să revină curând, Florinel Coman abia după pauza de iarnă”, a explicat Edi Iordănescu.