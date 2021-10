Edi Iordănescu își pune la punct contestatarii: „Nu cred că trebuie să mă justific în fața nimănui”

Chiar dacă a reușit să ducă FCSB pe poziția secundă în clasamentul Ligii 1, la doar șase puncte în spatele campioanei CFR Cluj, Edi Iordănescu are parte de o sumedenie de critici, inclusiv din partea colegilor de breaslă. Îi pune, însă, la punct, „blindat” de cele cinci victorii consecutive reușite până acum.

„Nu cred că trebuie să mă justific în fața nimănui. Când vrei să găsești ceva negativ cuiva, îi reproșezi și felul în care strănută”, le transmite acesta contestatarilor, în frunte cu Vasile Miriuță, care s-a lansat într-o adevărată tiradă imediat după meciul , scor 1-0, în fața Chindiei Târgoviște.

Nici Gigi Becali nu este deloc încântat de jocul practicat sub comanda lui Iordănescu. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate în momentul în care patronul și-a făcut cunoscute în mod direct nemulțumirile – nu prin intermediari, cum a procedat cu alte ocazii – și i-a cerut tehnicianului să facă spectacol.

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu, replică dură pentru contestatari. Ce a spus despre notițele din timpul meciurilor

„Nu pot și nu vreau să comentez așa ceva! Am spus că nu vreau să comentez tot ce apare în spațiul public. O să iau poziții atunci când consider că este în slujba sau sprijinul echipei mele.

În plus, eu nu vorbesc despre colegii mei și despre munca lor. Nu îmi permit și nu cred că este fair-play. Îl respect pe Vasile și îi urez baftă. Referitor la notițele mele, ele există la fiecare joc.

ADVERTISEMENT

La meciul cu Dinamo urma să facem schimbări și le-am arătat colaboratorilor mei ce modificări de jucători și de pozții în teren vom face. Am făcut asta pentru a avea timp să reconfigureze fazele fixe, ca să câștigăm timp.

La Cluj, pe ploaie torențială, era mai greu să mă ‘joc’ cu hârtia și pixul, dar asta e. Nu cred că trebuie să mă justific în fața nimănui. Când vrei să găsești ceva negativ cuiva, îi reproșezi și felul în care strănută”, a declarat Edi Iordănescu pentru .

ADVERTISEMENT

Vasile Miriuță: „FCSB juca mai bine înainte”

Imediat după fluierul final al meciului câștigat chiar în minutul 90+7, grație unui penalty transformat de , Vasile Miriuță a criticat în termeni extrem de duri jocul vicecampioanei.

„Se bucurau de parcă au câştigat Champions League. Te bucuri că baţi aşa Chindia? E o victorie mincinoasă. Nu am nimic cu ei, dar FCSB juca mai bine înainte de Edi Iordănescu.

ADVERTISEMENT

Echipa arăta mai bine, asta e părerea mea. De mai mult timp am spus, nu e prima dată, şi înaintea meciului cu Chindia am spus că FCSB joacă slab. Hai să zic că pe faza de atac a adus un plus.

Echipa parcă, parcă joacă mai bine pe faza de atac, dar pe faza de apărare sunt groaznici. N-a găsit fundașii. Ba joacă Cristea, ba joacă Miron, ba joacă altul. În stânga la fel.

ADVERTISEMENT

Un antrenor mare organizează prima dată faza de apărare, să nu iei gol. Au luat multe goluri și de la echipe modeste. Au luat trei goluri de la Hunedoara, echipă de liga a 3-a, două cu Clinceni și 4 cu CFR. Iar Sepsi trebuia să îi bată. A ratat Mitrea 11 metri”, a comentat actualul director tehnic al celor de la Minaur Baia Mare.