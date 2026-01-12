Edi Iordănescu la echipa națională a României?! Fostul selecționer și-a anunțat în direct viitoarea destinație: „Sunt șanse foarte mari!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu este gata pentru un nou început în 2026. Antrenorul român este foarte aproape să semneze cu un nou club. Cum a comentat zvonurile legate de posibila sa revenire la echipa națională a României.

Edi Iordănescu, mesaj clar în privința revenirii la echipa națională a României

Edi Iordănescu are planuri mari pentru acest an. Antrenorul român vrea să dea uitării mandatul scurt de la Legia Varșovia, unde a petrecut doar 4 luni anul trecut și de unde și-a dat demisia după schimbarea de strategie din cadrul clubului.

, pe care a părăsit-o în vara anului 2024, imediat după experiența de la EURO. După ce , tehnicianul a transmis acum, cât se poate de clar, că nu urmărește să revină pe banca „tricolorilor”.

„Cea mai mare dorință a mea a fost să continui la Legia și să îmi duc mandatul la final, să fie unul de succes. Target-ul meu și energia mea totală a fost pentru Legia. În niciun moment nu s-a pus problema cu adevărat ca eu să mă întorc la echipa națională și nu cred că se va pune nici în perioada următoare. Nu există pentru mine un asemenea obiectiv.

Sunt șanse foarte mari să plec din nou în străinătate. Va fi foarte greu să revin în România, nu cred că se pune problema, cel puțin în următorii ani. Nu cred că echipa națională are nevoie acum de speculații, ci de liniște. Nu s-a pus și nici nu se pune problema!”, a spus inițial Edi Iordănescu la FANATIK SUPERLIGA.

Edi Iordănescu îl susține pe Mircea Lucescu la echipa națională

Ba mai mult decât atât, Edi Iordănescu îl susține din plin pe Mircea Lucescu, actualul selecționer, și a subliniat încă o dată că interesul său este să antreneze în continuare o echipă de club din străinătate.

„E clar că îmi doresc să intru din nou în circuit cât mai repede. Dacă, măcar una dintre discuții se va materializa, atunci voi pleca în străinătate. Acesta este obiectivul meu. Nu aștept, nu vreau să aștept, nu am un target să revin la națională.

Îmi doresc să plec în străinătate. Dacă se va întâmpla asta, foarte bine, dacă nu, nu știu ce poate să fie și nu sunt genul care intră în speculații. De ce să nu continue Mircea Lucescu? Cunoaște foarte bine ce este acolo, grupul de jucători, iar continuitatea este cea mai bună!”, a mai spus antrenorul român.

Detalii despre echipele interesate de Edi Iordănescu. Cu cine poate bate palma

Antrenorul nu a oferit un verdict concret, preferând să spună doar că se află în negocieri avansate cu cluburi din Arabia Saudită. De asemenea, acesta a mai precizat și alte zone din care are sau a avut oferte până acum.

„Sunt discuții în străinătate, majoritatea nu sunt din Europa. Ce pot să spun este că, din Arabia Saudită, există un anumit interes, discutăm. Nu vreau să intru în speculații, s-ar crea multe ecouri.

Discuțiile în Arabia Saudită sunt destul de avansate. Am mai avut și vara trecută ofertă de acolo, cu contractul aproape semnat, și a picat totul în ultima clipă. Am învățat că, până nu semnezi, nu poți fi sigur de nimic. Sunt discuții și în alte părți, și în China, și în Europa, din Belgia și un alt campionat pe care l-am refuzat deja, și pentru o națională…”, a mai spus Edi Iordănescu.