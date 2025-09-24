Sport

Edi Iordănescu, la pământ după ultimul meci al Legiei: „Sunt trist, supărat și frustrat”. Critici la adresa arbitrajului: „E o mare greșeală”

Edi Iordănescu, fostul selecționer al naționalei României, dezamăgit după ce echipa sa, Legia, a remizat acasă cu Jagiellonia.
Alex Bodnariu
25.09.2025 | 00:46
Edi Iordanescu la pamant dupa ultimul meci al Legiei Sunt trist suparat si frustrat Critici la adresa arbitrajului E o mare greseala
ULTIMA ORĂ
Edi Iordănescu, prima reacție după un nou insucces la comanda Legiei Varșovia

Legia Varșovia, echipa antrenată de Edi Iordănescu, a obținut doar un punct în meciul de pe teren propriu, jucat în compania celor de la Jagiellonia. La finalul partidei, tehnicianul român s-a declarat dezamăgit de rezultat. Acesta e de părere că jucătorii săi meritau mai mult pentru felul în care au luptat pe teren.

ADVERTISEMENT

Legia lui Edi Iordănescu, doar un egal cu Jagiellonia. Ce a declarat antrenorul român după meci

Echipa din capitala Poloniei nu are un start prea bun de sezon, iar presiunea pe Edi Iordănescu e din ce în ce mai mare. Legia e abia pe locul 7 în clasament, după 8 meciuri jucate. Săptămâna viitoare, formația din Varșovia va debuta în Conference League.

Edi Iordănescu nu și-a ascuns frustrarea după remiza, 0-0, cu Jagiellonia. Antrenorul român e de părere că echipa sa a pierdut două puncte, întrucât Legia a controlat cu autoritate jocul, deși adversara a avut un gol anulat pentru offside în prima parte a jocului.

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu, dezamăgit după Legia – Jagiellonia 0-0. „Am pierdut patru puncte în ultimele două meciuri”

„În primul rând, sunt trist, supărat și frustrat pentru că, după victoria împotriva lui Radomiak, am jucat împotriva a două echipe care luptau pentru campionatul Poloniei, și anume Rakow și Jagiellonia, cu care am făcut egaluri.

Aș dori să-mi arăt respectul față de jucătorii mei, pentru că luptă mereu pentru a câștiga. După meciul cu Rakow, am spus că meritam pe deplin victoria – nu doar prin ocazii, ci și prin joc și control. Am primit un gol care nu ar fi trebuit să se întâmple – am verificat două faze la Czestochowa de 30 de ori și nu găsim o explicație pentru asta. S-a acordat o lovitură de pedeapsă adversarilor, chiar dacă ar fi trebuit să fie fault asupra jucătorului nostru. Am încercat să conduc echipa să fie pregătită.

ADVERTISEMENT
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la...
Digi24.ro
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la legea sharia”. Președintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan

Trei zile mai târziu, am jucat împotriva unei alte echipe care lupta pentru titlu. Jagiellonia marcase în fiecare dintre ultimele 12 meciuri, având o medie de două goluri pe meci – până când ne-au înfruntat. Miercuri, după meciul cu Rakow, am văzut multă consecvență – am avut controlul, șuturi, posesie, multe ocazii și am lovit bara. Echipa și-a creat ocazii și a fost bine organizată tactic.

ADVERTISEMENT
Olandezii au rămas ”mască” înainte de meciul cu FCSB: ”Nu se poate așa...
Digisport.ro
Olandezii au rămas ”mască” înainte de meciul cu FCSB: ”Nu se poate așa ceva”. Ce au aflat

Dincolo de frustrare și tristețe, sunt încrezător că suntem pe drumul cel bun și vom începe să acumulăm puncte în curând. Miercuri, le-am acordat câteva minute noilor jucători. Vor fi gata 100% după următoarea pauză internațională. Trebuie să-i ajutăm, astfel încât ei să ne poată ajuta. Din păcate, nu ne putem asuma riscuri cu acești jucători, așa că trebuie să o luăm pas cu pas.

Din perspectiva mea, situația din careul Jagielloniei (n.r. mâna lui Taras Romanczuk după pasa lui Arkadiusz Reca) ar fi trebuit să ducă la un penalty. Mingea a deviat din mână; nu era în poziția ei naturală. Mingea zbura și spre Paweł Wszołek, care ar fi putut șuta. Este o mare greșeală.

ADVERTISEMENT

Am pierdut patru puncte în ultimele două meciuri. Sper să nu repetăm greșelile pe care le-am făcut”, a declarat antrenorul român, conform legia.net.

Live video Europa League, etapa 1. Toate rezultatele din prima seară a acestei...
Fanatik
Live video Europa League, etapa 1. Toate rezultatele din prima seară a acestei ediții și cum arată clasamentul la zi
Bătaie ca-n filme la Nice – AS Roma. Peste 100 de suporteri au...
Fanatik
Bătaie ca-n filme la Nice – AS Roma. Peste 100 de suporteri au fost arestați
Verdict crunt pentru jucătorul de bază de la CFR Cluj! Cât va lipsi...
Fanatik
Verdict crunt pentru jucătorul de bază de la CFR Cluj! Cât va lipsi de pe teren. Update
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Duel la categoria grea! Dani Coman și Gabi Tamaș, la un pas de...
iamsport.ro
Duel la categoria grea! Dani Coman și Gabi Tamaș, la un pas de bătaie: 'Te întorci mâine și ne batem!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!