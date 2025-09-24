Edi Iordănescu, la pământ după ultimul meci al Legiei: „Sunt trist, supărat și frustrat”. Critici la adresa arbitrajului: „E o mare greșeală”

, a obținut doar un punct în meciul de pe teren propriu, jucat în compania celor de la Jagiellonia. La finalul partidei, tehnicianul român s-a declarat dezamăgit de rezultat. Acesta e de părere că jucătorii săi meritau mai mult pentru felul în care au luptat pe teren.

Legia lui Edi Iordănescu, doar un egal cu Jagiellonia. Ce a declarat antrenorul român după meci

, iar presiunea pe Edi Iordănescu e din ce în ce mai mare. Legia e abia pe locul 7 în clasament, după 8 meciuri jucate. Săptămâna viitoare, formația din Varșovia va debuta în Conference League.

Edi Iordănescu nu și-a ascuns frustrarea după remiza, 0-0, cu Jagiellonia. Antrenorul român e de părere că echipa sa a pierdut două puncte, întrucât Legia a controlat cu autoritate jocul, deși adversara a avut un gol anulat pentru offside în prima parte a jocului.

Edi Iordănescu, dezamăgit după Legia – Jagiellonia 0-0. „Am pierdut patru puncte în ultimele două meciuri”

„În primul rând, sunt trist, supărat și frustrat pentru că, după victoria împotriva lui Radomiak, am jucat împotriva a două echipe care luptau pentru campionatul Poloniei, și anume Rakow și Jagiellonia, cu care am făcut egaluri.

Aș dori să-mi arăt respectul față de jucătorii mei, pentru că luptă mereu pentru a câștiga. După meciul cu Rakow, am spus că meritam pe deplin victoria – nu doar prin ocazii, ci și prin joc și control. Am primit un gol care nu ar fi trebuit să se întâmple – am verificat două faze la Czestochowa de 30 de ori și nu găsim o explicație pentru asta. S-a acordat o lovitură de pedeapsă adversarilor, chiar dacă ar fi trebuit să fie fault asupra jucătorului nostru. Am încercat să conduc echipa să fie pregătită.

Trei zile mai târziu, am jucat împotriva unei alte echipe care lupta pentru titlu. Jagiellonia marcase în fiecare dintre ultimele 12 meciuri, având o medie de două goluri pe meci – până când ne-au înfruntat. Miercuri, după meciul cu Rakow, am văzut multă consecvență – am avut controlul, șuturi, posesie, multe ocazii și am lovit bara. Echipa și-a creat ocazii și a fost bine organizată tactic.

Dincolo de frustrare și tristețe, sunt încrezător că suntem pe drumul cel bun și vom începe să acumulăm puncte în curând. Miercuri, le-am acordat câteva minute noilor jucători. Vor fi gata 100% după următoarea pauză internațională. Trebuie să-i ajutăm, astfel încât ei să ne poată ajuta. Din păcate, nu ne putem asuma riscuri cu acești jucători, așa că trebuie să o luăm pas cu pas.

Din perspectiva mea, situația din careul Jagielloniei (n.r. mâna lui Taras Romanczuk după pasa lui Arkadiusz Reca) ar fi trebuit să ducă la un penalty. Mingea a deviat din mână; nu era în poziția ei naturală. Mingea zbura și spre Paweł Wszołek, care ar fi putut șuta. Este o mare greșeală.

Am pierdut patru puncte în ultimele două meciuri. Sper să nu repetăm greșelile pe care le-am făcut”, a declarat antrenorul român, conform