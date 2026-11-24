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Edi Iordănescu a acceptat oferta venită de la Watford, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate. Fostul selecționer al României ajunge la clubul care a fost protagonistul unuia dintre cele mai dramatice finaluri de meci din istoria fotbalului englez. Totul s-a petrecut în mai 2013, în barajul de promovare în Premier League.

Edi Iordănescu, mutarea carierei. Ce îl așteaptă la Watford

Britanicii s-au despărțit de italianul Alessio Dionisi, după un început de sezon mult sub așteptări în Championship. Acum românul speră să reușească să își pună rapid amprenta la noua echipă.

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Tehnicianul român va câștiga, cu tot cu bonusuri, 100.000 de lire sterline pe lună în Anglia. Marele obiectiv al clubului este revenirea în Premier League. Iordănescu ajunge la o echipă care, în urmă cu 13 ani, a atras atenția întregii lumi tocmai datorită unui meci din barajul de promovare în prima ligă engleză.

Watford, protagonista unuia dintre cele mai dramatice meciuri din istoria fotbalului englez

Data de 12 mai 2013 ocupă un loc special în istoria lui Watford. La acea vreme, echipa era pregătită de legendarul Gianfranco Zola și a încheiat sezonul regulat din Championship pe locul al treilea. Adversara din semifinalele barajului de promovare a fost Leicester City, formație pregătită de Nigel Pearson.

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Leicester s-a impus în manșa tur cu scorul de 1-0, iar Watford era obligată să întoarcă rezultatul în fața propriilor suporteri. Peste 16.000 de spectatori au asistat la confruntarea de pe Vicarage Road, fără să bănuiască faptul că vor fi martorii unui moment de referință în istoria fotbalului mondial.

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Cehul Matěj Vydra a deschis scorul în minutul 15, cu un voleu spectaculos care l-a învins pe Kasper Schmeichel. David Nugent a restabilit egalitatea după numai patru minute, însă același Vydra a punctat din nou în minutul 65. Watford conducea cu 2-1, iar scorul general era de 2-2. Totul părea să se îndrepte spre prelungiri.

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Michael Oliver a dictat un penalty controversat pentru Leicester. Ce a urmat a făcut înconjurul lumii

În minutele adiționale ale partidei, Anthony Knockaert a căzut în careul gazdelor după un contact cu italianul Marco Cassetti. Michael Oliver, devenit între timp unul dintre cei mai cunoscuți arbitri din Premier League, a arătat punctul cu var. Decizia a stârnit protestele vehemente ale gazdelor. Inclusiv presa britanică a considerat că lovitura de la 11 metri a fost acordată cu prea multă ușurință.

Knockaert și-a asumat responsabilitatea executării penalty-ului. Un gol ar fi trimis-o pe Leicester în finala de pe Wembley și ar fi pus capăt visului de promovare al celor de la Watford. Numai că francezul l-a avut în față pe Manuel Almunia, fostul portar al lui Arsenal. Spaniolul a respins cu picioarele șutul lui Knockaert, iar mingea a revenit chiar la fotbalistul lui Leicester. Acesta a încercat să înscrie din a doua încercare, însă Almunia a intervenit salvator și de această dată. Watford a plecat imediat pe contraatac.

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Ikechi Anya a transportat mingea în jumătatea adversă și i-a pasat lui Fernando Forestieri. Argentinianul a centrat, Jonathan Hogg a retrimis mingea cu capul în centrul careului, iar Troy Deeney a înscris cu un șut violent. Au trecut aproximativ 20 de secunde de la executarea loviturii de la 11 metri de către Knockaert!

ONE OF FOOTBALL’S MADDEST MOMENTS, 13 YEARS AGO TODAY 😱 Watford beat Leicester in the Championship playoffs after 90 seconds of pure chaos. From Anthony Knockaert’s dive to Troy Deeney’s legendary winner, enjoy the purest definition of “Ball don’t lie.” https://t.co/UkATWqjDGe — Men in Blazers (@MenInBlazers)



Watford s-a impus cu 3-1 și s-a calificat în finala barajului de promovare, cu 3-2 la general. Deeney s-a aruncat în brațele suporterilor, sute de fani au pătruns pe gazon, iar Gianfranco Zola a căzut în timp ce alerga pe teren pentru a sărbători calificarea. La celălalt capăt al terenului, Knockaert a izbucnit în lacrimi.

Harry Kane era pe teren și voia să execute penalty-ul! Watford a avut parte de un final de poveste, dar a ratat promovarea

din acest an. Atacantul englez avea doar 19 ani și evolua la Leicester sub formă de împrumut de la Tottenham. Intrat pe teren în repriza secundă, Kane și-ar fi dorit să execute lovitura de la 11 metri. Knockaert a fost însă cel care și-a asumat responsabilitatea execuției.

Culmea, după ce a beneficiat de ratarea unui penalty în semifinale, Watford a pierdut promovarea în Premier League tot în urma unei lovituri de la 11 metri. Pe 27 mai 2013, în fața a peste 82.000 de spectatori prezenți pe Wembley, Crystal Palace s-a impus cu 1-0. Veteranul Kevin Phillips, în vârstă de 39 de ani, a transformat în prelungiri penalty-ul obținut de Wilfried Zaha. Watford a trebuit să mai aștepte doi ani pentru a reveni în Premier League. A reușit promovarea în 2015.