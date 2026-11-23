ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu (48 de ani) este ca și revenit în antrenorat. Tehnicianul român se află în negocieri extrem de avansate cu Watford, formație din Championship. În lumea fotbalului românesc și în presa de specialitate au început să curgă reacțiile în legătură cu acest posibil angajament în insulă al lui Iordănescu Jr. Plecarea sa la Watford este descrisă despre „lovitura deceniului!”

Reacții tari în direct la anunțul că Edi Iordănescu ar putea antrena pe Watford: „Uluitor! Championship e în top 6 campionate din Europa!”

Edi Iordănescu, fost selecționer al primei reprezentative a României, cel în mandatului căruia s-a scris istorie la Campionatului European din 2024, când „tricolorii” au ajuns până în optimile de finală, este în mare proporție viitorul antrenor al grupării de ligă secundă engleză Waford. Dacă mutarea s-ar realiza, acest lucru ar reprezenta cel mai important pas făcut de tehnician în cariera sa.

ADVERTISEMENT

La FANATIK, . Apoi, la FANATIK SUPERLIGA, analiștii emisiunii, oameni de fotbal și jurnaliști reputați, au reacționat la primirea acestei vești legate de posibilul angajament al lui Edward Iordănescu în puternicul campionat britanic.

Adrian Ilie (52 de ani), un fost atacant de clasă din „Generația de Aur”, spune că îi dorește mult succes lui Edi să ajungă în această veritabilă „vitrină” a fotbalului. La rândul său, jurnalistul Andrei Vochin, în prezent consilier al președintelui FRF, Răzvan Burleanu, descrie ca „uluitor” un contract al lui Iordănescu Jr. în liga a doua engleză. „Pentru mine e uluitor ca un antrenor român să fie în primele două ligi din Anglia. Championship, după părerea mea, este în top 6 campionate europene. Din punctul meu de vedere, Championship e mai puternic și decât Portugalia și decât Olanda, decât Belgia, decât Grecia, Turcia nu mai vorbesc. Deci ar fi o lovitură din punctul meu de vedere. I-am scris un mesaj de dimineață lui Edi și i-am spus că, până termin emisiunea, aș vrea să fie semnat contractul”.

ADVERTISEMENT

Un posibil contract al lui Edi Iordănescu la Watford descris drept „Lovitura deceniului” de Marius Mitran

La rândul său, un alt reputat jurnalist, Marius Mitran, merge mai departe și spune că ar fi, de fapt, o veritabilă lovitură a ultimilor zece ani. „Eu cred că e lovitura deceniului, nu doar a anului (….) E mai greu să ajungi la Watford din fotbalul românesc, decât să ajungi la Inter, cum a făcut Chivu. Cristi a fost jucător la Inter, antrenor acolo, e de-al casei”, spune gazetarul. La capitolul lovituri uriașe date de români în fotbal mai intră, în ultimii ani, și preluare grupării de Serie A, Genoa, de către Dan Șucu, omul de afaceri român, patron și la Rapid București în SuperLiga.

ADVERTISEMENT

Andrei Vochin a spus că e mult mai tare să fii antrenor în liga a doua din Anglia decât patron la Genoa. A și adus o serie de argumente în acest sens. „Edi 100% și pot să și explic de ce. Explic prin ce le-a spus Gerard Houllier (1947 – 2020) când a intrat în vestiar la Liverpool și a zis: ‘Băieți, voi, cu toți banii pe care îi aveți puteți să cumpărați orice vă doriți voi, mai puțin titluri. Pe astea nu puteți să le cumpărați cu banii voștri. Astea trebuie să le dobândiți prin muncă’. Așa aș face eu analogia între cele două situații. Domnul Șucu a cumpărat având bani. Acolo e o tranzacție financiară, iar la Edi e pe valoare. În momentul în care ești pe o listă selectă cu alți antrenori care au experiență în Premier League și ești concurent cu ei, apoi reușești să devii primul, mi se pare o victorie mare a tehnicianului Iordănescu”.

ADVERTISEMENT

Tehnicianul Eugen Neagoe (59 de ani), în prezent analist la FANATIK SUPERLIGA, a avut și el numai cuvinte mari despre această posibilă mutare a lui Edi Iordănescu în Anglia: „Formidabil, din punctul meu de vedere, să ajungă chiar și Liga a doua la Watford, o echipă de renume. E ceva uriaș ca un antrenor român să fie acolo. Realizarea este una fantastică pentru tot fotbalul românesc, după ce în urmă cu un an și jumătate Cristi Chivu a ajuns pe banca lui Inter”.

Sorin Cârțu, despre scenariul Edi Iordănescu antrenor la Watford: „A demonstrat. Are experiență. Championship e anticamera Premier League”

Tot la FANATIK SUPERLIGA, Sorin Cârțu (71 de ani) și-a spus și el opinia despre această uriașă veste legată de un posibil contract al lui Edi Iordănescu la Watford. Oficialul celor de la Universitatea Craiova este de părere că, pentru fostul selecționer, să antreneze în Anglia, chiar și în liga secundă, reprezintă o lovitură majoră în carieră: „Ar fi o intrare deosebită pentru Edi în fotbalul englez. El are experiență, a demonstrat deja în fotbalul internațional, chiar dacă nu a fost la nivel de club, ci la nivel de națională.

ADVERTISEMENT

Ar fi bine să ajungă acolo și să se mențină cât mai mult. Atitudinea celor de acolo nu este ca în fotbalul românesc. Acolo, când te ia manager, se gândește la tine mai mulți ani. Cu rezultatele bune pe care le poate avea, ar putea să se apropie de Premier League. Championship e anticamera primei ligi. Eu am încredere că poate să facă treabă. Edi e un antrenor dotat, cu calități”. Întrebat dacă vede mutarea drept lovitura anului în fotbalul românesc, „Sorinaccio” a spus: „Da, cred acest lucru. Să te aleagă cineva de acolo e ceva. Championship e un campionat interesant și important în Europa”.