Edi Iordănescu lasă să se înțeleagă că va continua la naționala României: ”S-a aprins speranța”

Edi Iordănescu își dorește să rămână selecționerul naționalei României

La finalul partidei România – Bosnia-Herțegovina 4-1, din ultima etapă a Grupei 3 din Divizia B a Ligii Națiunilor, Edi Iordănescu a lăsat să se înțeleagă că își dorește să continue mandatul și crede că ”tricolorii” au arătat atitudine la acest joc.

”Cred că înainte de o decizie este corect să am o discuție cu conducerea federației, care m-a susținut total și de mâine vedem ce e de făcut”, a declarat Edi Iordănescu, la Prima TV.

Referitor la , tehnicianul a ținut să-i felicite pe jucători pentru modul cum au înțeles să apară în fața propriului public și crede că retrogradarea s-a decis la partidele jucate în iunie.

”În vestiar a fost o discuție normală, pentru că băieții pleacă la echipele de club și nu vom mai fi împreună. O seară bună pentru noi și cu puțină șansă puteam să aducem 6 puncte. Totul s-a pierdut în vară”, a spus el.

Iordănescu jr. cere continuitate la prima reprezentativă

Edi Iordănescu apreciază jocul bun făcut de naționala României în ultimele două meciuri și consideră că odată cu revenirea jucătorilor care au lipsit de la această acțiune, echipa poate arăta și mai bine.

”Cu Bosnia meritam cel puțin 4 puncte, dacă nu chiar 6. Dacă aveam puțină șansă în Finlanda sau în Bosnia, altfel vorbeam acum. Aș vrea să vorbesc despre băieți, salut implicarea lor și tot ceea ce au făcut în această acțiune.

Am recâștigat niște jucători, Stanciu, Băluță, Man, Nedelcearu. Sunt în continuare jucători care ne lipsesc. Mă gândesc la Ianis Hagi, la Mihăilă, la Chiricheș. Spiritul din ultimele 2 meciuri reprezintă viitorul. Trebuie continuitate, omogenitate, noi avem doar 3-4 zile la dispoziție. În vară am fost nevoiți să riscăm mai mult, pentru că au fost multe meciuri într-un timp scurt.

Îmi doresc să avem competiție pe posturi, să conturăm o formulă și să se intre greu în echipă. Nu este o seară dificilă, este o tristețe pentru ce s-a întâmplat în iunie. Am pierdut încredere, dar în același timp sper că am început să recâștigăm această încredere. Am văzut multe lucruri bune, însă mai trebuie să lucrăm la organizarea defensivă. Dar s-a aprins speranța”, a încheiat Edi Iordănescu.