„Edi Iordănescu m-a vrut la Legia Varșovia!”. Dezvăluirile celui mai în formă fotbalist român. Exclusiv

Denis Drăguș a fost dorit de . Atacantul a dezvăluit conversațiile avute cu fostul selecționer al României la începutul campaniei de transferuri.

Denis Draguș a recunoscut la Fanatik SuperLiga interesul lui Edi Iordanescu: „M-a ofertat sa vin la Legia Varsovia”

Vara aceasta, Denis Drăguș a plecat sub formă de împrumut de la Trabzonspor. Atacantul a ales să evolueze la Eyupspor până în iunie 2026. Însă, deznodământul putea fi altul dacă se concretizau discuțiile cu Edi Iordănescu.

Mai precis că a avut conversații cu fostul selecționer al României pentru a semna cu Legia Varșovia. Doar că, Drăguș a preferat să rămână în Turcia.

„Am avut o discuție cu Edi atunci, dar nu s-a materializat. M-a sunat și am ținut legătura. Am discutat cu el, dar asta a fost la începutul perioadei de transferuri, eram în vacanță.

Nu știu care a fost problema. Mi-a transmis ideea lui și mai departe nu știu. (n.r. Voia să lucrați împreună iar?) Da, da. Am văzut cât de mult m-au dorit și cât de mult mă apreciază și nu am ezitat. Cred că e important să mergi într-un loc în care ești apreciat și dorit foarte mult”, a declarat Denis Drăguș, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali l-a dorit pe Denis Drăguș la FCSB

Denis Drăguș este unul dintre atacanții preferați ai lui Gigi Becali. Patronul de la FCSB l-a dorit cu ardoare în această vară la campioana României.

Pentru a-l convinge să semneze, , potrivit informațiile obținute de FANATIK.

Numai că, omul de afaceri a fost nevoit să se orienteze, după ce Drăguș nu a acceptat să revină în România. Astfel, pentru a ataca accederea în grupele unei competiții europene, la FCSB a fost adus Denis Alibec.

Câte goluri are Denis Drăguș în 2025

Denis Drăguș este golgheterul naționalei României în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Vârful a înscris două goluri, ambele în remiza cu Cipru, 2-2, tot atâtea cât Florin Tănase de la FCSB.

Nu a avut același noroc și la echipa de club. Accidentat din luna septembrie, Drăguș nu a izbutit să marcheze în cele 7 meciuri pe care le-a disputat în campionatul Turciei pentru Eyupspor.

Ce salariu are Denis Drăguș la Eyupspor

Denis Drăguș este unul dintre cei mai bine plătiți tricolori. Atacantul naționalei câștigă 1,5 milioane de euro pe sezon la Eyupspor, la care se adaugă și bonusuri de performanță.

„Are niște bonusuri foarte bune. Va câștiga peste un milion și jumătate de euro. Echipă foarte bună, cu bani, care plătește la timp. Este o echipă care nu are probleme financiare”, a declarat Marius Șumudică, în direct la FANATIK SUPERLIGA.