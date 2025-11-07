Edi Iordănescu, mesaj de adio în engleză după despărțirea de Legia Varșovia: ”A fost o călătorie mai scurtă decât ne așteptam cu toții”

ADVERTISEMENT

Deși a plecat de mai bine de 10 zile, Edi Iordănescu și-a reziliat contractul cu Legia Varșovia abia în această săptămână. Antrenorul român a făcut o postare în mediul online în care și-a luat la revedere de la gruparea poloneză.

Mesaj emoționant al lui Edi Iordănescu la despărțirea de Legia Varșovia

Edi Iordănescu a hotărât să întrerupă înțelegerea cu Legia Varșovia după doar 4 luni din momentul în care a semnat și a lăsat să se înțeleagă că decizia a fost luată din cauza neînțelegerilor cu conducerea clubului.

”Sunt recunoscător pentru oportunitatea pe care am avut-o de a lucra pentru Legia Varșovia, un club atât de prestigios, cu o tradiție imensă și fani extraordinari! A fost o călătorie complicată și fascinantă, plină de intensitate, chiar dacă mai scurtă decât ne așteptam cu toții.

Eu și echipa mea am lucrat cu toate cunoștințele și dăruirea noastră. În fotbal, ca și în viață, uneori adevăratele răspunsuri vin mai târziu și poate doar timpul oferă o înțelegere clară a provocărilor care sunt dincolo de puterea unui staff tehnic.

Cu siguranță, există lucruri asupra cărora am avut o perspectivă diferită, dar aceasta face parte din complexitatea fotbalului, până la urmă”, a scris Edi Iordănescu, în limba engleză, pe contul de Facebook.

Promisiunea pe care le-a făcut-o Edi Iordănescu celor de la Legia Varșovia

Fostul selecționer al naționalei României, care cu Legia Varșovia, a ținut să le mulțumească tuturor oamenilor din club și a anunțat că de acum înainte va fi fanul formației poloneze.

”Sper că succesul din Supercupa Poloniei, împotriva unei echipe rivale, și calificarea în grupa de Conference League a adus bucurie fanilor și, în același timp, sunt sigur că a ajutat clubul să acceseze o cale importantă către stabilitatea financiară viitoare și succesul european.

Vreau să mulțumesc proprietarilor și conducerii clubului pentru încrederea pe care au avut-o în mine și în echipa mea și le mulțumesc fiecărui profesionist care lucrează pentru Legia și care a luptat în fiecare secundă alături de noi pentru binele clubului și pentru fericirea fanilor.

A fost o experiență unică, trebuie să recunosc, și voi rămâne pentru totdeauna fanul Legiei, urându-le tot binele jucătorilor cu care am avut șansa să lucrez și sperând că spiritul uimitor care arde în tribune va fi în curând răsplătit cu rezultate deosebite, așa cum merită, fără îndoială”, a mai transmis Edi Iordănescu în postare.

Unde ar putea să antreneze Edi Iordănescu

Edi Iordănescu a stat doar 24 de meciuri pe banca tehnică a Legiei Varșovia, iar FANATIK a aflat . Tehnicianul român a cerut în trei rânduri rezilierea contractului. Prima dată s-a lovit de refuzul șefilor clubului, apoi a fost întors din drum de jucători, dar a treia oară și-a impus punctul de vedere.

Însă, sunt șanse foarte mari ca el să nu stea foarte mult timp departe de fotbal. S-a vehiculat întoarcerea sa la echipa națională, dacă Mircea Lucescu nu obține calificarea la Cupa Mondială, însă Iordănescu a refuzat din start o revenire.

Din informațiile obținute de FANATIK, antrenorul român în vârstă de 47 de ani este dorit de o echipă din zona arabă. El are pe masă o , însă a cerut un timp de gândire pentru a analiza propunerea.