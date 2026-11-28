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Edi Iordănescu este primul român care a ajuns să pregătească o echipă din Marea Britanie, astfel că fanii români îl susțin masiv pe rețelele de socializare. De altfel, pe pagina oficială de Facebook a celor de la Watford sunt foarte multe mesaje de la români optimiști susținători ai lui Iordănescu. Mai multe decât ale fanilor britanici, extrem de sceptici că românul va reuși să salveze pe Watford.

Fanii români îl susțin masiv pe Edi Iordănescu, după numirea antrenorului la Watford

În replică, fostul selecționer al României le-a mulțumit tuturor celor care cred în el. „Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care mi-ați transmis gânduri bune, mesaje de susținere și felicitări cu ocazia numirii mele la Watford FC. , dar, în egală măsură, o oportunitate importantă, pe care am ales să o îmbrățișez cu toată convingerea, energia și determinarea mea.

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Simt o responsabilitate profundă față de clubul care mi-a oferit această șansă și care a investit atât de multă încredere în mine și în capacitatea mea de a construi. Dar, cel puțin în aceeași măsură, simt o responsabilitate imensă față de români, față de suporterii români și față de fotbalul românesc, pe care am onoarea să îl reprezint într-unul dintre cele mai competitive medii fotbalistice din lume”, și-a început Edi Iordănescu discursul.

Edi Iordănescu este conștient că nu va avea o misiune ușoară la Watford, în Championship

De asemenea, noul antrenor al lui Watford recunoaște că nu va avea o misiune ușoară, mai ales că are pe umeri presiunea poporului român. Iordănescu vrea să demonstreze tuturor că și românii pot să fie antrenori valoroși și de succes în Marea Britanie și, de ce nu, să deschidă ușa și altor antrenori din România care ar putea ajunge în Championship sau Premier League.

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Nu doar pentru mine și pentru ceea ce reprezintă această provocare în cariera mea profesională, ci și pentru a demonstra că fotbalul românesc are resurse, că românii au valoare, inteligență, creativitate, caracter și determinare. Că avem capacitatea de a performa la cel mai înalt nivel.

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Cred că fiecare reușită a unui român dincolo de granițele țării poate deschide o ușă, poate schimba o percepție și poate inspira o nouă generație. Plec la acest drum cu ambiție, cu modestie, cu respect și cu mândria de a fi român. Vă mulțumesc că îmi sunteți alături!”, a completat Iordănescu.