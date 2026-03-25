Edi Iordănescu, mesaj emoționant cu o zi înainte de Turcia – România: „Acum este despre noi toți”

Turcia – România este cel mai important meci al echipei naționale din acest an. Acest duel va avea loc în barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026, iar un succes al „tricolorilor” ar spori considerabil șansele de participare la turneul final din SUA, Canada și Mexic. Ce mesaj a transmis Edi Iordănescu, fostul selecționer.

Edi Iordănescu, mesaj emoționant cu o zi înainte de Turcia – România

Edi Iordănescu s-a aflat pe banca naționalei la ultimul succes major al „tricolorilor”, optimile de finală de la Campionatul European din 2024. Cu o zi înainte de Turcia – România, fostul selecționer a oferit un mesaj emoționant, în care a transmis că doar forța colectivă poate face diferența pe stadionul din Istanbul.

„În momentele cu adevărat importante, diferența nu o fac doar tactica sau forma de moment, ci energia colectivă din jurul echipei. Barajul cu Turcia este mai mult decât un meci – este o șansă, o responsabilitate și o oportunitate de a demonstra cine suntem cu adevărat.

Echipa națională are nevoie de echilibru, de încredere și de luciditate. Are nevoie de claritate în joc, de disciplină, dar și de curajul de a juca cu personalitate. Sunt convins că băieții înțeleg miza și vor da totul pentru acest obiectiv. Dar la fel de important este și cadrul din jurul lor.

Suporterii pot face diferența. În astfel de momente, energia transmisă din tribune și din spațiul public contează enorm. Critica nu ajută acum. Presiunea negativă nu construiește. Avem nevoie de unitate, de încurajare, de mesaje pozitive care să ridice, nu să apese.

Haideți să fim alături de echipă cu încredere și respect. Să le oferim acel sprijin care poate face un jucător să alerge încă un metru, să câștige încă un duel, să ia o decizie inspirată în momentele-cheie! Acum este despre noi toți. Despre cum știm să fim împreună și să ne susținem naționala! Mult succes, România!”, a fost mesajul lui Edi Iordănescu.

Edi Iordănescu, creatorul „Generației de Suflet”

Edi Iordănescu este creatorul „Generației de Suflet”. , între ianuarie 2022 și iulie 2024. Cu Iordănescu Jr. pe bancă, „tricolorii” au ajuns până în faza optimilor de finală la Campionatul European din 2024, desfășurat în Germania.

Fostul selecționer a adunat 28 de partide pe banca României, iar bilanțul arată astfel: 10 victorii, 10 remize și 8 înfrângeri. Cel mai important succes din cariera lui Edi Iordănescu este fără doar și poate 3-0 în fața Ucrainei, la debutul EURO 2024. Ulterior aventurii de la națională, .