Edi Iordănescu, mesaj enigmatic după ce Gigi Becali l-a ofertat să vină la FCSB: „Nu am plecat niciodată!”

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Gigi Becali i-a propus, concret, lui Edward Iordănescu să preia pe FCSB pe gratis, dar cu o condiție importantă: Becali să nu mai intervină nicio dată în viața echipei. Așadar, Becali e decis să nu mai facă schimbările și să nu mai dea sfaturi, dacă Iordănescu ar accepta acest scenariu. Cu toate că nu a dat momentan un răspuns oficial, Iordănescu a postat un mesaj enigmatic pe Facebook.

Edi Iordănescu a publicat un mesaj misterios după ce a fost ofertat de Gigi Becali să vină la FCSB

Mai exact, , care-l arată pe fostul selecționer cum se uită la umbra unui copil care-i aduce aminte de el în urmă cu zeci de ani. Alături de fotografie e mesajul: „Am mers departe, dar n-am plecat niciodată de aici. Totul a început cu o minge și un vis”.

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Ce a declarat Gigi Becali? Într-o intervenție la Digi Sport Special, Gigi Becali și-a expus filosofia de viață și l-a invitat pe Iordănescu la FCSB pentru a lua titlul și pentru a califica echipa în grupele unei cupe europene. Nu ar fi prima dată când se întâmplă asta, pentru că Iordănescu a mai antrenat la FCSB în 2021, dar a plecat după 12 meciuri.

Gigi Becali vrea ca Edi Iordănescu să vină la FCSB și îi promite că nu se va mai băga peste el în luarea deciziilor

Iordănescu avea atunci 8 victorii în 12 meciuri, însă a fost nemulțumit de modul în care Becali critica la televizor jucătorii sau jocul echipei. Acum, Gigi Becali promite că se va schimba. Eu văd stăpânirea într-un fel, voi în altfel. Antrenorul slujește unei societăți. Eu așa practic stăpânirea, cum a lăsat Dumnezeu. Așa voi face până când voi muri. Vii, nu iei niciun ban, un an nu iei salariu. Dacă tu ca antrenor ești deștept, trebuie să câștigi.

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M-am văzut cu Edi Iordănescu la biserică și i-am zis: Te las un an, dar nu îți dau salariu. Îți dau bani dublu la performanță, dar nu îți dau salariu. la final de sezon și îți dau și prime. El decide tot. La mine e dreptatea, când spun cuvânt, e cuvânt dat. Am spus și punct, gata! Nu am voie să-mi încalc cuvântul, așa am fost educat și crescut. Dreptatea trebuie să fie primită”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.