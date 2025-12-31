Edi Iordănescu, mesaj motivațional în limba engleză în ultima zi din 2025

ADVERTISEMENT

Fostul selecționer al României este liber de contract după despărțirea de Legia Varșovia. Înainte de intrarea în noul an, Edi Iordănescu a ținut să aibă un mesaj puternic în limba engleză.

Mesaj în limba engleză transmis de Edi Iordănescu

Cunoscut ca fiind un antrenor bătăios care își dorește tot timpul să aibă succes și să fie la cel mai înalt nivel, Edi Iordănescu este la fel și în viața de zi cu zi. Iar asta o arată și mesajul transmis înainte de a încheia anul 2025.

Într-o postare făcută pe rețelele de socializare, tehnicianul apare cu ajutorul inteligenței artificiale dând indicații tehnico-tactice într-un peisaj superb care nu are nimic în comun cu fotbalul.

”Confortul este inamicul dezvoltării! Ieși din zona ta de confort”, este mesajul motivațional pe care Edi Iordănescu l-a transmis la postarea făcută în limba engleză pe contul de Facebook.

Edi Iordănescu nu este la primul mesaj în limba engleză

Tehnicianul român a ales în ultima perioadă să comunice pe rețelele de socializare în limba engleză și pentru a putea fi înțeles mai bine de suporterii și apropiații clubului Legia Varșovia, de care .

La o săptămână de la plecarea de la formația poloneză, Edi Iordănescu în care a lăsat să se înțeleagă că decizia a fost luată din cauza neînțelegerilor cu conducerea clubului.

”Eu și echipa mea am lucrat cu toate cunoștințele și dăruirea noastră. În fotbal, ca și în viață, uneori adevăratele răspunsuri vin mai târziu și poate doar timpul oferă o înțelegere clară a provocărilor care sunt dincolo de puterea unui staff tehnic”, a scris el atunci.

Iordănescu jr. a ales să ia o pauză după aventura în Polonia

În ciuda faptului că a avut pe masă o imediat după plecarea de la Legia Varșovia, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Edi Iordănescu a hotărât să ia o scurtă pauză și să stea o perioadă alături de familie.

La un moment dat, după ce naționala României a ratat calificarea directă la Cupa Mondială, s-a vehiculat posibilitatea ca Iordănescu jr. să se întoarcă la cârma primei reprezentative în locul lui Mircea Lucescu.

Însă, această variantă nu a fost luată în calcul nicio secundă de oficialii FRF, care au decis să meargă pe mâna actualului selecționer și la barajul din luna martie.