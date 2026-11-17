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Naționala României înfruntă Bosnia & Herțegovina marți, 17 noiembrie, de la ora 21:45, la Zenica, în ultima etapă a grupelor Ligii Națiunilor. Înaintea confruntării, Edi Iordănescu (48 de ani) a vorbit despre punctele forte ale bosniacilor și despre ceea ce trebuie să demonstreze jucătorii pregătiți de Gică Hagi.

Edi Iordănescu, avertisment înainte de Bosnia & Herțegovina – România

Edi Iordănescu a pus lupa pe „tricolori” înainte de . Fostul selecționer al României i-a lăudat pe . „Bosnia are o diasporă foarte bine gestionată, are un spirit câștigat. Eu am întâlnit Bosnia în trecut, am pierdut acolo total nemeritat după ce am controlat jocul. Am bătut Bosnia la București 4-1, mulți au spus că pentru ei nu mai conta, dar ei au venit cu 90% aceeași formulă, pe parcurs au intrat și 2-3 jucători, în frunte cu Dzeko, care ne-a și marcat singurul gol, de altfel.

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Îi știu, îi cunosc, știu oameni cu care am legat o prietenie din perioada respectivă, care erau în staff-ul Bosniei. Știu ce probleme aveau. Nimeni nu mă poate convinge că Bosnia ne e superioară la vreun capitol în sensul ăsta.

Dar da, uitați-vă unde joacă jucătorii lor, însă uitați-vă și unde sunt crescuți! Au o diasporă solidă, au gestionat-o foarte bine și au reclădit o mentalitate corectă, vin cu spirit, cu atitudine.

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Cred că această acțiune din noiembrie este una extrem de importantă, mult mai importantă decât pare la prima vedere. Nu doar prin prisma rezultatelor, ci cred că și impactul asupra încrederii în echipa națională. România trebuie să demonstreze organizare, echilibru, personalitate și capacitatea asta pe care noi nu o înțelegem încă, de a gestiona momentele jocului, în mod special alea `cheie`.

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În acest moment, prestațiile bune nu mai sunt suficiente. Avem nevoie de rezultate pozitive și de puncte. Avem nevoie de aceste lucruri pentru că altfel încrederea este pierdută și deja suporterii analizează și își pierd încrederea”, a declarat Edi Iordănescu, potrivit

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Cum ar fi arătat România cu Edi Iordănescu selecționer

„Ce-ar fi fost dacă ai fi continuat la cârma naționalei după Euro 2024?”, a fost chestionat Edi Iordănescu. „Nu m-am gândit niciodată, pentru că nu mă ajută la nimic. Un exercițiu de imaginație care ar fi fost pentru mine, cel puțin, inutil. A fost posibilitatea să continui, nu mă mai întorc la acel moment, ce s-a întâmplat, de ce nu s-a întâmplat, la ce mă așteptam eu.

S-a terminat, aia a fost. Nu mai e cazul să facem analize, din păcate a fost situația total nefericită cu nea Mircea Lucescu, cu problemele lui de sănătate. Vârsta lui, grupul de jucători care cred că trebuie să-și dea silința altfel, să facă altfel lucrurile și să rămână pe traiectoria construită acolo, cu mentalitatea corectă, cu atitudinea corectă, cu spiritul corect”, a mai spus Iordănescu.