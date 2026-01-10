Sport

Edi Iordănescu negociază revenirea pe banca tehnică! E primul pe lista unui colos, în fața lui Xavi Hernandez. Exclusiv

Edi Iordănescu este foarte aproape de o revenire în fotbal. Fostul selecționer este dorit de o forță din Arabia Saudită. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Cristi Coste, Iulian Stoica
10.01.2026 | 09:21
Edi Iordanescu negociaza revenirea pe banca tehnica E primul pe lista unui colos in fata lui Xavi Hernandez Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Edi Iordănescu, aproape de o revenire în antrenorat. Fostul selecționer este primul pe o listă ce îl include și pe Xavi Hernandez. Foto: sportpictures
Edi Iordănescu este în continuare un antrenor aflat la mare căutare. Fostul selecționer poate reveni pe banca tehnică, iar FANATIK a aflat clubul care îl dorește.

Edi Iordănescu negociază revenirea pe banca tehnică

După ce a plecat de la echipa națională, Edi Iordănescu a avut un mandat scurt pe banca celor de la Legia Varșovia. Deși parcursul în Polonia nu a fost unul fericit, fostul selecționer este aproape să revină în antrenorat.

Din informațiile FANATIK din zona arabă, Edi Iordănescu este favorit să preia banca tehnică a celor de la Al-Shabab. Formația din Arabia Saudită are un sezon slab, astfel că oficialii clubului vor să îl înlocuiască pe Imanol Alguacil.

FANATIK a aflat că fostul selecționer se află deja în negocieri cu Al-Shabab. Edi Iordănescu se află în fruntea listei de posibili înlocuitori. Al-Shabab îi mai are pe listă pe argentinianul Ramon Diaz și pe ibericul Xavi Hernandez, cel din urmă fiind ultima oară pe banca Barcelonei.

Cine este Al-Shabab, echipa care îl dorește pe Edi Iordănescu

Al-Shabab este una dintre cele mai importante formații din Arabia Saudită. Echipa are nu mai puțin de 6 titluri de campioană, ultimul în sezonul 2011/2012, și deține trei Cupe ale Arabiei. Totodată, clubul participă destul de des în Liga Campionilor din Asia. Ultima prezență este înregistrată în stagiunea 2021/2022.

Lotul echipei este cotat la 40,93 milioane de euro, iar cel mai valoros jucător este Josh Brownhill, a cărui cotă de piață este de 10 milioane de euro. Dacă mutarea se va realiza, Edi Iordănescu îl va pregăti și pe Yannick Carrasco, fotbalist extrem de talentat ce a impresionat pe continentul european.

Al-Shabab se află pe locul 15 în Saudi Pro League, cu doar 8 puncte acumulate, astfel că Edi Iordănescu, dacă va semna, nu va avea deloc o misiune ușoară.

Edi Iordănescu ar fi al treilea român ce o antrenează pe Al-Shabab

Edi Iordănescu, dacă se va înțelege cu Al-Shabab, va fi al treilea antrenor român din istoria echipei. Formația din Arabia Saudită a fost pregătită în două rânduri de Marius Șumudică, între iunie 2018 – iunie 2019 și martie 2022 – iunie 2022. Totodată, Ciprian Panait s-a aflat pe bancă între august 2024 – aprilie 2025.

Fostul selecționer ar urma să bifeze o premieră, acesta antrenând doar pe continentul european până în prezent. Edi Iordănescu le-a pregătit în trecut pe echipele Fortuna Brazi, ASA Târgu Mureș, Pandurii Târgu Jiu, CSKA Sofia, Astra Giurgiu, Gaz Metan Mediaș, CFR Cluj, FCSB, echipa națională a României și Legia Varșovia.

Edi Iordănescu, rival cu Mirel Rădoi și Marius Șumudică în Arabia Saudită?

Marius Șumudică, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, a semnat un contract cu Al-Okhdood, penultima clasată din Arabia Saudită. Obiectivul lui „Șumi” este de a salva echipa de la retrogradare.

La scurt timp după ce Marius Șumudică a fost instalat, Mirel Rădoi a fost ofertat de Al-Najma, ultima clasată din clasament. Cum și Edi Iordănescu se află în negocieri, campionatul Arabiei Saudite, dacă ultimii selecționeri vor semna, ar putea avea nu mai puțin de trei antrenori români.

  • 24 de partide și o medie de 1,63 puncte/meci a avut Edi Iordănescu la Legia Varșovia
  • 28 de meciuri a strâns Edi Iordănescu ca selecționer al României
Cristi Coste
Cristi Coste
