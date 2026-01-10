Edi Iordănescu negociază revenirea pe banca tehnică! E primul pe lista unui colos, în fața lui Xavi Hernandez. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu este în continuare un antrenor aflat la mare căutare. Fostul selecționer poate reveni pe banca tehnică, iar FANATIK a aflat clubul care îl dorește.

Edi Iordănescu negociază revenirea pe banca tehnică

După ce a plecat de la echipa națională, . Deși , fostul selecționer este aproape să revină în antrenorat.

Din informațiile FANATIK din zona arabă, Edi Iordănescu este favorit să preia banca tehnică a celor de la Al-Shabab. Formația din Arabia Saudită are un sezon slab, astfel că oficialii clubului vor să îl înlocuiască pe Imanol Alguacil.

FANATIK a aflat că fostul selecționer se află deja în negocieri cu Al-Shabab. Edi Iordănescu se află în fruntea listei de posibili înlocuitori. Al-Shabab îi mai are pe listă pe argentinianul Ramon Diaz și pe ibericul Xavi Hernandez, cel din urmă fiind ultima oară pe banca Barcelonei.

Cine este Al-Shabab, echipa care îl dorește pe Edi Iordănescu

Al-Shabab este una dintre cele mai importante formații din Arabia Saudită. Echipa are nu mai puțin de 6 titluri de campioană, ultimul în sezonul 2011/2012, și deține trei Cupe ale Arabiei. Totodată, clubul participă destul de des în Liga Campionilor din Asia. Ultima prezență este înregistrată în stagiunea 2021/2022.

Lotul echipei este cotat la 40,93 milioane de euro, iar cel mai valoros jucător este Josh Brownhill, a cărui cotă de piață este de 10 milioane de euro. Dacă mutarea se va realiza, Edi Iordănescu îl va pregăti și pe Yannick Carrasco, fotbalist extrem de talentat ce a impresionat pe continentul european.

Al-Shabab se află pe locul 15 în Saudi Pro League, cu doar 8 puncte acumulate, astfel că Edi Iordănescu, dacă va semna, nu va avea deloc o misiune ușoară.

Edi Iordănescu ar fi al treilea român ce o antrenează pe Al-Shabab

Edi Iordănescu, dacă se va înțelege cu Al-Shabab, va fi al treilea antrenor român din istoria echipei. Formația din Arabia Saudită a fost pregătită în două rânduri de Marius Șumudică, între iunie 2018 – iunie 2019 și martie 2022 – iunie 2022. Totodată, Ciprian Panait s-a aflat pe bancă între august 2024 – aprilie 2025.

Fostul selecționer ar urma să bifeze o premieră, acesta antrenând doar pe continentul european până în prezent. Edi Iordănescu le-a pregătit în trecut pe echipele Fortuna Brazi, ASA Târgu Mureș, Pandurii Târgu Jiu, CSKA Sofia, Astra Giurgiu, Gaz Metan Mediaș, CFR Cluj, FCSB, echipa națională a României și Legia Varșovia.

Edi Iordănescu, rival cu Mirel Rădoi și Marius Șumudică în Arabia Saudită?

, a semnat un contract cu Al-Okhdood, penultima clasată din Arabia Saudită. Obiectivul lui „Șumi” este de a salva echipa de la retrogradare.

La scurt timp după ce Marius Șumudică a fost instalat, , ultima clasată din clasament. Cum și Edi Iordănescu se află în negocieri, campionatul Arabiei Saudite, dacă ultimii selecționeri vor semna, ar putea avea nu mai puțin de trei antrenori români.