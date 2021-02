Edi Iordănescu, nemulțumit după 1-0 contra Chindiei: „Nu avem creativitate, jucăm prea mecanic!”

Edi Iordănescu a vorbit la finalul meciului dintre Chindia și CFR Cluj, terminat cu victoria echipei sale, 1-0, fiind nemulțumit de evoluția elevilor săi, însă rezultatul final a fost cel care a fost liniștitor pentru el.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tehnicianul campioanei României continuă astfel să nu fie învins în campionat de când a preluat echipa din „Gruia” și se apropie la doar un punct de FCSB, liderul campionatului. De cealaltă parte, este prima înfrângere a lui Sepsi din data de 23 noiembrie 2020, când formația lui Emil Săndoi pierdea un duel cu Sepsi, 1-2.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Alexandru Păun în minutul 52, executând perfect o lovitură de la 11 metri acordată de arbitrul Radu Petrescu după un henț în careu făcut de Andrei Pițian.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu, nemulțumit după victoria CFR-ului cu Chindia

Edi Iordănescu este nemulțumit de victoria CFR-ului cu Chindia Târgoviște, 1-0, și se gândește deja la următorul meci al clujenilor cu Viitorul, de pe teren propriu.

Totodată, tehnicianul a subliniat faptul că elevii săi au jucat prea mecanic și că vrea mai multă creativitate la mijlocul terenului: „Nu comentez ce spun jucătorii, eu simt altfel lucrurile din teren. Ne așteptam la un meci foarte greu, am zis și înainte de fluierul de start.

ADVERTISEMENT

A fost un meci de muncă, de uzură, dar mă supără altceva. Jocul devine prea mecanic, creativitatea de care tot vorbeam ne lipsește. Avem nevoie să creăm dezechilibru individual, la mijlocul terenului avem de mai multă creativitate, fie găsim un jucător în altă parte, fie în curtea noastră”.

2 este locul pe care îl ocupă CFR Cluj în campionat, cu 44 de puncte în 20 de etape

„Încercăm, dar avem nevoie de creativitate!”

Edi Iordănescu a continuat și a vorbit despre planurile echipei de viitor și de modificările echipei de start pe care le-a făcut și pe care le va mai face și în continuare, antrenorul susținând că media de vârstă fiind ridicată la CFR Cluj, acesta trebuie să facă schimbări pentru ca elevii săi să nu fie obosiți din cauza etapelor care se joacă din trei în trei zile:

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Conducerea caută, nu e ușor să găsească în perioada asta ce căutăm, dar e vorba despre cum spargi ultimul sector de apărare, iar adversarele noastre au astfel de jucători.

Încercăm un joc cu o circulație mai bună, cu un joc la firul ierbii. Așa a fost formată echipa, noi avem jucători de calitate, dar avem nevoie de acea creativitate”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Nu mai comentez regula U21, eu la toate echipele la care am fost am promovat tineri, dar natural, fără să mă preseze vreo regulă. Ce am decis înainte de meci aia am făcut, nu mai comentez prea mult regula aceasta.

Trebuie să stabilizez lucrurile, ca să ai vreo 7-8-9 jucători care să joace de la etapă la etapă, dar e greu să fac asta acum, când avem și o medie de vârstă ridicată.

ADVERTISEMENT

Sunt probleme cu Deac, sperăm să nu fie ceva grav și să nu-l pierdem. El cu Adiță Păun sunt cei care crează de la noi și îi expunem”, a mai spus Edi Iordănescu.