Edi Iordănescu, categoric în privința lui Nicușor Stanciu: „Nu va fi convocat cu Grecia și Israel!”

Selecționerul României nu se dezice în totalitate de fostul mijlocaș al Slaviei Praga, însă îi transmite că trebuie să aibă evoluții bune și să fie constant și în campionatul Chinei.

Totodată, Edi Iordănescu a vorbit și despre Florin Niță, despre care a spus că va fi convocat, însă că nu îi va putea garanta locul din teren, dacă nu mai evoluează pentru Sparta Praga.

Edi Iordănescu, categoric în privința lui Nicușor Stanciu

în privința lui , despre care a spus că nu îl va convoca pentru meciurile amicale cu Grecia și Israel:

„Scopul meu e să găsesc soluții, e ceea ce contează în final. Calendarul nu l-am digerat deloc, avem patru meciuri în zece zile. Iau în calcul o strategie, dar e foarte important cum se va implica și adapta el acolo.

Putem apela la un sistem de rotație cu riscuri controlate, nu îmi place să schimb foarte mult, dar nu avem ce să facem și atunci vom fi foarte implicați în perioada dintre meciuri. Nu, pentru Grecia și Israel sunt șanse infime să-l convoc”.

„El abia acum merge. Îi dau timp să se adapteze, să cunoască locul, să învețe ce se întâmplă acolo, să se adapteze cu tot ce înseamnă viața socială și fotbal propriu-zis.

Dacă lucrurile intră pe un făgaș normal, joacă, are continuitate, exprimarea lui e bună, cu siguranță că va fi și el foarte monitorizat

Putem să-l convocăm și să nu-l folosim primul joc și să-l folosim jocul doi și jocul patru sau altă variantă. Nu ne permitem luxul să ne dezicem de unii jucători, indiferent de circumstanțe.

Tatăl meu era rigid în lucrurile astea și mie mi-ar plăcea, din păcate nu îmi permit”, a mai spus Edi Iordănescu, la TV .

„Am vorbit cu Thomas Rosicky despre Florin Niță!”

și a vorbit și despre situația lui Florin Niță de la Sparta Praga, recunoscând că îl va mai convoca pe portar, însă nu îi poate garanta postul de titular.

„Mirel chiar a venit la Federație și am discutat cu el timp de trei ore. Îmi propun foarte mult să fiu implicat acolo unde e cazul.

Am vorbit cu Thomas Rosicky despre Florin Niță, m-a asigurat că sunt foarte atenți la el și a fost foarte pozitiv, mi-a dat asigurări că nu există resentimente pentru declarațiile pe care le-a dat în presa de la noi și care au fost preluate și acolo.

Sunt și lucruri intime, private, dar pot să spun că am simțit lucruri pozitive. Mai are contract un an cu ei, au încredere în el, a avut și puțin ghinion și să nu uităm că a fost declarat la noi jucătorul anului”, a continuat Edi Iordănescu.

„Să nu vorbesc nominal, dau un răspuns general, cred că cei care au evoluții bune la naționala României, cum ar fi Florin sau Stanciu, eu încerc să-i ajut.

Dacă persistă această problemă și nu joacă e greu să joace la națională, dar în cazul de față încerc să ajut, să întind o mână către fotbaliștii care joacă bine.

Nu înseamnă automat că va fi și în poartă, dar cred că va fi mult mai mare provocarea să salvăm un jucător decât să ne dezicem de el. Avem multe soluții ca să ne dezicem de lucrul ăsta?”, a mai spus selecționerul.

Edi Iordănescu, semnal de alarmă și pentru tinerii fotbaliști

Edi Iordănescu a tras un semnal de alarmă și pentru tinerii fotbaliști, despre care spune că trebuie să fie mai maturi, dar că au nevoie și de ajutor:

„Octavian Popescu e un jucător foarte bun, dar are încă fluctuații în timpul meciurilor, are nevoie de forță și mai multă maturitate. Juca 7-8 minute bine și era activ, după care nu mai era prezent.

Eu l-am avut pe mână și când îl vedeam că intră într-un con de umbră încercam să-l mai motivez să-și revină, dar e și specific vârstei”.

„Markovic trebuie să devină important pentru Craiova și să demonstreze lucruri la fiecare joc. Ține de noi, e ușor să spui că ei nu au mentalitate, dar cum gestionez astfel de lucruri?

Eu am avut reguli peste tot, îi cântăream săptămânal, de două ori chiar. Dacă depășeau greutatea, erau amendați”, a mai spus Edi Iordănescu.