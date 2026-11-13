Sport

Edi Iordănescu nu are dubii cu privire la viitorul lui Mihai Stoica după plecarea de la FCSB: „Va reveni!”

Bogdan Mariș
13.11.2026 | 23:10
Edi Iordanescu nu are dubii cu privire la viitorul lui Mihai Stoica dupa plecarea de la FCSB Va reveni
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Edi Iordănescu (48 de ani) a oferit o primă reacție cu privire la plecarea lui Mihai Stoica (61 de ani) de la FCSB. FOTO: Hepta / Sport Pictures / colaj Fanatik
Edi Iordănescu, tehnician care a colaborat în două perioade diferite cu Mihai Stoica la FCSB, a comentat plecarea oficialului de la formația „roș-albastră” și s-a pronunțat cu privire la viitorul acestuia.
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Edi Iordănescu (48 de ani) a oferit o primă reacție cu privire la subiectul săptămânii în fotbalul românesc, plecarea lui Mihai Stoica (61 de ani) de la FCSB. Fostul selecționer al României l-a lăudat pe oficial și susține că acesta va reveni în curând în fotbal.

Edi Iordănescu, prima reacție după plecarea lui Mihai Stoica de la FCSB

Edi Iordănescu a colaborat cu Mihai Stoica la FCSB în două perioade diferite. Fostul selecționer a fost antrenor secund la formația „roș-albastră” în sezonul 2011-2012, iar în 2021 a avut un scurt mandat ca „principal”. „De principiu, eu sunt genul care nu intră foarte mult în activitatea cluburilor, a echipelor, în deciziile care se iau în mod intern… V-am obișnuit cu discreție și încerc să mă focusez pe munca mea.

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În altă ordine de idei, la nivel macro pot comenta, mai ales că am lucrat cu MM chiar în două rânduri și ne cunoaștem foarte bine. Relația noastră a fost ca un carusel, am fost și adversari, dar, per ansamblu, cred că a fost o relație bazată pe foarte mult respect și apreciere”, a afirmat antrenorul la VOYO SPORT LIVE. Edi Iordănescu a vorbit și despre discuțiile cu formația engleză Watford, dezvăluite în exclusivitate de FANATIK.

Edi Iordănescu e de părere că Mihai Stoica va reveni curând în fotbal

Fostul selecționer e de părere că Mihai Stoica nu va sta foarte mult „pe bară” după plecarea de la FCSB. „Pe de altă parte, munca lui e de necontestat, este un manager de succes, a produs performanță, rezultate, este un om care era extrem de important în viața FCSB-ului, dar nu m-aș hazarda să trag prea multe concluzii, fiindcă feeling-ul meu personal este că e o chestiune de timp foarte scurt până când el va reveni.

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Să vedem, poate chiar până în vară va fi din nou în activitate. Este un pas în spate pe care îl face, o strategie constatată de patron, un moment în viața echipei, dar sunt sigur că MM va reveni și cred cu tărie că fotbalul românesc are nevoie de manageri ca el în activitate”, a spus tehnicianul. Mihai Stoica a dezvăluit la emisiunea MM LA FANATIKa primit deja două oferte de la formații din SuperLiga.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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