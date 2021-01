Edi Iordănescu nu e disperat după transferuri: „Ne putem decurca cu ce avem, în linii mari suntem acoperiți”

CFR Cluj va evolua în etapa cu numărul 17 împotriva lui Sepsi, duminică, de la ora 16:45, iar la conferința de presă de dinaintea partidei, Edi Iordănescu a spus ce fotbaliști mai vrea la campioana României.

Antrenorul clujenilor a zis că ar mai avea nevoie de cel mult doi fotbaliști, de profil ofensiv, iar CFR poartă deja negocieri pentru a face transferurile cerute.

„Aș fi mulțumit dacă am mai aduce unu-doi jucători, mai mulți nu mi-aș dori decât atât, pentru că ar însemna surplus. Dacă vor veni, veți afla zilele viitoare”, a spus Edi Iordănescu.



Edi Iordănescu așteaptă două transferuri la CFR

„Dacă nu, vom căuta în continuare, pentru că dacă n-au venit înseamnă că transferurile nu s-au putut realiza sau n-am găsit exact ce ne trebuie. Tatonăm niște piste, conducerea știe ce îmi doresc, se fac eforturi. Dar nu sunt disperat, în linii mari, suntem acoperiți. Dacă ar fi să fie, e bine venit un jucător cu profil ofensiv. Dacă nu, ne putem descurca”, a continuat Edi Iordănescu.

Unul dintre jucătorii cu care campioana României a purtat negocieri în ultimul timp este Diego Fabbrini, mijlocașul ofensiv al formației din Ștefan cel Mare. Chiar dacă nu a primit niciun ban de multe luni, italianul a fost de acord să continue la Dinamo și a semnat o prelungire a înțelegerii cu un an, pe un salariu mai mic, fiind convins de fani.

Edi Iordănescu despre meciul cu Sepsi: „Avem nevoie de un rezultat foarte bun”

Înaintea duelului cu Sepsi, CFR Cluj, victorioasă în primul meci din 2021, 3-1 cu Academica Clinceni, se află pe poziția secundă în campionat, cu 34 de puncte, 3 în spatele primului loc ocupat de FCSB. De partea cealaltă, Sepsi se află pe locul 4 al clasamentului, cu 28 de puncte, la 6 distanță de CFR Cluj. Antrenorul CFR-ului spune că la echipă este o atmosferă bună după ultimul rezultat obținut în campionat.

„Am început bine și e important asta. Încercăm să construim pe un fond bun, iar rezultatele sunt cele care influențează cel mai tare atmosfera. Avem nevoie de un rezultat foarte bun, dar suntem extrem de conștienți că întâlnim un adversar foarte valoros, un adversar care, din nou, traversează o perioadă foarte bună. Dacă analizez etapele de campionat de când am venit, am avut un egal și restul au fost victorii.

Am întâlnit locul 1, am întâlnit locul 2, am întâlnit apoi locul 5, acum urmează locul 4. Echipe numai din partea fruntașă a clasamentului și suntem conștienți că avem un joc extrem de greu, ba, mai mult, este și o deplasare destul de lungă cu autocarul. Sunt două zile în minus față de adversar pentru pregătirea jocului și lucrurile astea toate trebuie să le luăm în calcul, să le analizăm și să vedem cum putem să ne pregătim pentru că la ora jocului să arătăm bine”, a adăugat Edi Iordănescu.

Antrenorul clujenilor este de părere că Sepsi este una dintre echipele care se vor lupta pentru titlul de campioană a României alături de FCSB, Universitatea Craiova și CFR:

„În totalitate sunt de acord cu afirmația conform căreia Sepsi e o contracandidată la titlu chiar dacă toată lumea se focusează pe cele trei mari candidate care sunt an de an acolo sus și sunt în vizorul presei și opiniei publice, dar Sepsi a arătat foarte multe elemente bune și foarte bune. În primul rând că, parcă e un făcut că întâlnim echipe care traversează perioade sportive foarte bune. Am întâlnit Clinceniul după 8 jocuri fără înfrângere în campionat acum Sepsi după 7”, a mai spus Iordănescu.