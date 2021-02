Edi Iordănescu nu uită arbitrajul cu FC Voluntari: „Ne-a privat de două puncte. Am văzut practici murdare”

Edi Iordănescu nu uită arbitrajul din meciul cu FC Voluntari, care în opinia tehnicianului a privat echipa pe care o conduce de două puncte în etapa precedentă. Înaintea partidei cu Gaz Metan, antrenorul lui CFR Cluj a comentat situația din arbitrajul românesc și speră ca greșelile din trecut să nu se mai repete.

CFR Cluj are o deplasare dificilă la Mediaș, acolo unde o va întânli pe Gaz Metan, o partidă cu miză deosebită având în vedere situația la zi din clasamentul Ligii 1.

Campioana en-titre se află la egalitate de puncte cu FCSB în fruntea ierarhiei, ambele cu 48 de puncte, iar orice pas greșit se poate dovedi decisiv în bătălia strânsă la titlu din campionatul intern.

Edi Iordănescu nu uită arbitrajul cu FC Voluntari: “Ne-a privat de două puncte”

Edi Iordănescu nu uită arbitrajul din partida CFR – FC Voluntari și consideră că echipa sa a fost nedreptățită în runda precedentă: “Eu nu evaluez arbitrul, nu am capacitatea asta, am spus mereu că am încredere în arbitrajul românesc, chiar dacă venim după o experiență neplăcută, care ne-a luat două puncte.

După meciul cu Voluntari, eu mi-am spus părerea despre decizii, care au fost catastrofale. A avut o seară neinspirată și ne-a privat de două puncte. Sper ca la următoarele jocuri să nu fie greșeli sau să fie greșeli care să nu influențeze rezultatul.

Îmi doresc să avem VAR, factorul sportiv ar prima. Am văzut la ultimul meci al nostru practicile murdare. Nu mai vreau să comentez ce zic cei de la FCSB. Eu am comentat doar despre noi, nu despre alte echipe”, a declarat Edi Iordănescu.

CFR Cluj se adaptează cerințelor lui Edi Iordănescu

Tehnicianul lui CFR Cluj consideră că echipa sa continuă procesul de adaptare la cerințele sale, mai ales din punct de vedere al reglajelor defensive:

“Jocul nostru este într-o schimbare. Țelul meu este să dăm un plus ofensiv echipei și asta a început să se vadă. Lucrurile arată mai bine, dar provocarea mare este să menținem echilibrul, să nu pierdem din vedere partea defensivă. Suntem într-un proces, durează

Sunt mulți factori externi care afectează rezultatele și jocul echipelor, clima, gazonul. Există probleme și cu terenurile pe care se antrenează echipele. Toți factorii ăștia afectează. Mergem la Mediaș, unde joacă două echipe, nu știu ce vom găsi acolo”, a mai adăugat Edi Iordănescu.

