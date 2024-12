Edi Iordănescu nu vine la Rapid în locul lui Marius Șumudică, nici la CFR în locul lui Dan Petrescu: „Nu se pune problema!”

Edi Iordănescu a precizat pe contul oficial de Facebook că nu ia în calcul de a reveni în țară și de a le pregăti pe Rapid și CFR Cluj, cluburi cu care a fost asociat în ultima perioadă.

Mesajul ferm al lui Edi Iordănescu

după EURO 2024. De atunci, s-a tot vehiculat că fostul selecționer al României este pe lista mai multor cluburi din România, ultimele doritoare fiind Rapid și CFR Cluj.

Numai că, antrenorul a infirmat această informație. Iordănescu Jr. a scris pe contul oficial de Facebook că se gândește numai la o colaborare în străinătate, și că, deocamdată, nu ia în calcul .

„Salut tuturor! Nu s-a pus problema după plecarea mea de la echipa națională, ca să antrenez în țară! Următoarea destinație cu siguranță că va fi în străinătate! În concluzie, NU ar mai trebui să existe loc pentru speculații!”, a scris Edi Iordănescu pe contul oficial de Facebook.

Edi Iordănescu, despre momentul în care a decis să plece de la echipa națională

Edi Iordănescu a decis să plece de la echipa națională după ce România a terminat prima în preliminariile pentru EURO 2024, în fața Elveției, și s-a calificat în optimile Campionatului European, tot de pe prima poziție.

Fostul selecționer a mărturisit că decizia nu a fost deloc ușoară și că a avut nevoie de timp de gândire. Însă, hotărârea finală a luat-o chiar după turneul final din Germania.

„Fiţi sigur că sunt foarte asumat, de fel. Şi foarte analitic. A fost o decizie deloc uşoară. A fost o decizie gândită în timp şi poate, cu adevărat, decizia finală am luat-o în vară după Campionatul European. Mi-am asumat-o şi atunci când îmi asum rămân cu lucrurile bune şi cu fericirea că am dat un restart nu doar la echipa naţională ci la fotbalul românesc.

Echipa naţională a făcut un European fantastic, s-a calificat de o manieră extraordinară, fără înfrângere, de pe primul loc, într-un an în care nicio echipă din România nu era într-o competiţie europeană.

Un singur jucător de la echipa naţională era angrenat în cupele europene. A fost un moment greu şi s-a creat din nou o emulaţie, suporterii au venit alături de echipa naţională. Sunt lucruri care rămân şi pe care nimeni nu le poate contesta.

Am spus când am plecat că mai este de muncă, mai sunt lucruri de pus la punct. Acum e un antrenor cu o experienţă deosebită şi sunt sigur că poate să continue să construiască. E clar că am lăsat o echipă unită, o echipă definită, performantă. O echipă cu un potenţial mare de creştere”, a declarat Edi Iordănescu, în exclusivitate pentru FANATIK.