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Gică Hagi (61 de ani), selecționerul României, a luat o decizie importantă înainte de debutul în UEFA Nations League. „Regele” a lăsat acasă 9 fotbaliști, printre care și oameni importanți pentru „tricolori”, precum Bîrligea, Moruțan, Cicâldău și Marius Marin, iar Edi Iordănescu (48 de ani) a comentat această decizie.

Care este opinia lui Edi Iordănescu despre cei 9 fotbaliști lăsați acasă de Gică Hagi

Gică Hagi are la dispoziție 32 de fotbaliști pentru cele patru meciuri din UEFA Nations League, însă în partida de debut a luat cu el doar 23, dintre care 3 sunt portari. Fotbaliștii rămași la București sunt 9 la număr: Daniel Bîrligea, Raul Opruț, David Matei, Cătălin Cîrjan, Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Tony Strata, Bogdan Racovițan și Olimpiu Moruțan.

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Edi Iordănescu, fostul selecționer al României de la EURO 2024, este conștient că ar fi greu ca toți acești fotbaliști să facă deplasarea, însă în același timp crede că decizia lui Hagi poate avea și efecte negative. Totuși, el nu a vrut să aprofundeze subiectul foarte mult întrucât cunoaște sentimentul resimțit atunci când oamenii din exterior vin cu diferite reacții la adresa selecționerului:

„Mă așteptam să lase jucători acasă. E foarte greu să porți un număr atât de mare de jucători după tine într-o deplasare. În același timp, e și o parte negativă în tot contextul. Dacă îți rămân atât de mulți jucători acasă, ies puțin din circuit inclusiv mental, emoțional, ies puțin din starea de competiție.

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Dar sunt sigur că cei care rămân acasă au capacitatea să se reconecteze rapid cu grupul. E posibil ca unii dintre acești băieți acasă să apară de la început în următorul joc. Deciziile tehnice ale lui Gică mi-e greu să le comentez. Am fost și eu acolo și știu cât de greu digeram observațiile care nu erau obiective. Nu vreau să cad în aceeași capcană”, a declarat Edi Iordănescu, conform

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Care este cea mai mare surpriză dintre jucătorii rămași acasă, în opinia fostului selecționer

Din moment ce au ajuns la echipa națională, toți cei 9 fotbaliști lăsați acasă de Gică Hagi sunt foarte valoroși, însă unul singur îi ridică mari semne de întrebare lui Edi Iordănescu. Fostul selecționer nu înțelege de ce mai ales în contextul

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Totuși, Iordănescu Jr. se gândește că Hagi ar putea alege să joace într-un sistem 5-4-1, unde Louis Munteanu ar putea fi titular, iar singura variantă care ar mai putea să ocupe postul de atacant pare să fie Florin Tănase, care în trecut a jucat foarte multe meciuri din postura de vârf la FCSB și chiar a devenit golgheterul SuperLigii României.

„Pe mine m-a surprins rămânerea lui Bîrligea acasă, nu știu dacă e vreo problemă medicală, în condițiile în care și Drăguș s-a accidentat. Probabil va fi un 5-4-1 și se va modifica, eu sunt surprins de rămânerea lui Bîrligea acasă, are capacitate, se luptă, are execuții, poate ține de minge, dar Gică știe cel mai bine la ce se gândește”, a mai spus Edi Iordănescu.

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Iordănescu Jr. crede că primele două jocuri vor fi cele mai importante

România debutează cu Suedia, după care primește vizita Bosniei pe teren propriu. Ultima dată când bosniacii au venit la București, partida a fost una „cu cântec”, după ce Danny Makkelie, arbitrul meciului, nu a acordat un penalty după un henț clar al adversarilor. Edi Iordănescu crede că un punct luat contra naționalei lui Potter și trei puncte cu Bosnia ar putea să o facă pe România să aibă șanse reale la câștigarea grupei, care ar însemna calificarea în Liga A, unde evoluează doar echipele puternice precum Franța, Spania, Italia, Olanda sau Germania.

„Eu cred că e foarte important primul meci pentru moral, când am început bine o competiție, am terminat la fel de bine. Trebuie să ne regăsim încrederea, moralul, determinarea, jocul din Suedia e foarte important, ar fi un rezultat pozitiv, și un egal.

Apoi ai Bosnia, e datoria noastră morală de a-i învinge după ce am pățit în grupa preliminară pentru Campionatul Mondial. Dacă începem cu 4 puncte, eu văd că orice se poate întâmpla. Nu dau eu pronosticuri, dar primele două jocuri ne pot da calea pentru ce va urma, să avem o grupă reușită”, a mai spus Iordănescu pentru sursa citată.