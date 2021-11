Edi Iordănescu, despre notificarea trimisă lui Gigi Becali: “Am vrut să văd dacă FCSB are încredere în mine”. Mesaj și pentru MM Stoica

Edi Iordănescu a adus în discuție și singurul nume care lipsea din ecuația problemelor de la FCSB: Mihai Stoica. MM a fost fără reacție în această dispută internă dintre antrenor și patron.

Edi Iordănescu spune că Mihai Stoica nici nu a știut de schimbul de notificări între Edi Iordănescu și Gigi Becali, dar că a simțit că oficialul FCSB i-ar fi alături în această perioadă.

Edi Iordănescu, un nou răspuns pentru Gigi Becali. Ce spune despre lipsa de reacție a lui Mihai Stoica din ultima perioadă

Edi Iordănescu a mai cerut ca jucătorii să își păstreze concentrarea pe meciurile care vor urma pentru FCSB, indiferent dacă Edi Iordănescu va continua sau nu ca antrenor.

“Salut. Va rog frumos sa ma intelegeti ca nu mai pot comenta, nu pot din pacate raspunde nici la mesaje. Va multumesc pt interes si sustinere, dar tot ce am avut de spus, am facut-o in postarea de ieri. De aici eu ma opresc cel putin o perioada in a face aprecieri si comentarii publice. In final tot ce conteaza este interesul echipei si linistea necesara. Cu sau fara mine.

Intentiile mele au fost din prima zi exclusiv constructive si m-am trezit efectiv in acest moment neplacut fara sa fiu pregatit pt asta. Focusul meu a fost total pt echipa. O singura mentiune. Pe MM Stoica eu l-am simtit toata perioada extrem de motivat, de implicat, aproape de mine si echipa si cu eforturi permanente pt a ajuta la buna colaborare intre mine si club/patron.

Edi Iordănescu, despre notificarea pe care i-a trimis-o lui Gigi Becali: “Am vrut să știu dacă FCSB are încredere în mine”

Pt asta ii multumesc public si subliniez faptul ca el nu a stiut de schimbul de notificari si propunerea de incetare de comun acord. Cel putin nu in prima faza atunci cand s-a exprimat public.

ps. Rog public jucatorii sa fie total profesionisti, sa incerce sa se detaseze de situatie, sa isi vada de munca lor si asa cum le-am cerut mereu sa aiba respect fata de staff si toti oamenii din jurul echipei, trebuie sa nu cada la mijloc in aceasta situatie, sa nu uite cine ii plateste si sa aiba respect total fata de patron si club/culori.

Viata merge inainte. Nu am vazut decat acum declaratia patronului. Eu am trimis o notificare in care am spus ca nu inteleg atacurile publice, (a fost si exprimarea publica a dansului referitoare la ctr meu) si ca doresc sa stiu daca clubul are sau nu incredere si sustinere in si pt mine”, a scris Edi Iordănescu pe Facebook.

Clauza de 500.000 de euro, singura care mai împiedică despărțirea dintre Edi Iordănescu și FCSB. Gigi Becali nu vrea să plătească

Gigi Becali este decis să scape de Edi Iordănescu, dar nici nu ia în calcul să îi plătească acestuia clauza de 500.000 de euro pentru reziliera contractului. Notificarea pe care antrenorul a trimis-o la înfuriat și mai mult pe patronul FCSB.

Într-o declarație oferită pentru FANATIK, Gigi Becali a explicat care sunt condițiile pe care i le-a propus lui Edi Iordănescu pentru a pleca. Doar că antrenorul a refuzat varianta inițială, plata contractului până la finalul anului.

Edi Iordănescu a postat și duminică un comunicat amplu, în care a explicat care este poziția sa în scandalul de la FCSB din această perioadă. Dar și că nu este dispus să plece decât după ce primește întreaga sumă din clauza de reziliere, 500.000 de euro.