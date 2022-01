Edi Iordănescu, ofertă de milioane de euro pe masă! Poate câștiga de 10 ori mai mult ca la FCSB. „Da, e din zona Golfului!” Update exclusiv

Edi Iordănescu a vorbit despre ofertele pe care le-a avut după plecarea de la FCSB.

„A fost o discuție în Grecia, cu o echipă cu care am fost în contact în ultimii ani, dar am refuzat-o. Este o discuție concretă în zona Golfului, dar am anumite ezitări, sunt lucruri care mă țin în loc. Mai sunt discuții în Europa, dar nu e ceva concret. Singura ofertă concretă e din zona Golfului”, a spus Iordănescu la .