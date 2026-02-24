Edi Iordănescu, ofertă de ultimă oră din Turcia! Răspuns dat pe loc de fostul selecționer al României

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu își dorește să revină în antrenorat după experiența de la Legia Varșovia, însă fostul selecționer al echipei naționale a României continuă să fie extrem de selectiv la proiectele pe care le acceptă. El a recunoscut că în ultima săptămână a avut mai multe oferte, iar una a venit din Turcia.

Edi Iordănescu, ofertat de o echipă din Turcia! Răspunsul fostului selecționer

Edi Iordănescu a așteptat foarte mult până să accepte o ofertă de la o echipă de club după mandatul de la echipa națională a României. Antrenorul în vârstă de 47 de ani a mers la Legia Varșovia, însă experiența de la legendara echipă a Poloniei nu a fost conform așteptărilor sale.

, iar acest lucru a dus la despărțirea de cel mai important club din Ekstraklasa. La mai bine de trei luni de la acel moment, fostul selecționer a recunoscut că este dornic să revină pe banca tehnică, însă așteaptă proiectul potrivit. În ultima săptămână, el a avut o ofertă din Turcia de la o echipă aflată în impas, însă a ales să nu îi dea curs:

„Vreau cât mai repede să reintru în circuit, dar nu în orice condiții. Au fost multe discuții săptămâna asta, dar nu s-au concretizat. Vreau un proiect în care să cred. Am avut oferte din Turcia, de la un club aflat într-un moment foarte delicat. Posibilitatea de a interveni în două luni de campionat este limitată, așa că am preferat să-i spun pas. Din România este foarte greu pentru mine să accept vreo ofertă. Nu-mi doresc să revin. Am dialog constant cu mulți patroni, dar nu vreau să revin în campionatul nostru. Vreau să plec în străinătate”, a spus Edi Iordănescu, conform

Edi Iordănescu, încrezător în șansa României în barajul cu Turcia

Edi Iordănescu a lucrat cu foarte mulți jucători pe care Mircea Lucescu se bazează pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026. Fostul selecționer le știe potențialul lui Rațiu, Man, Mihăilă sau Drăgușin, așa că este destul de încrezător înainte de partida de la Istanbul.

Cu toate că este realist și spune că Edi Iordănescu a oferit trei argumente pentru care naționala condusă de Lucescu se poate califica la turneul final din SUA, Mexic și Canada: „Mircea Lucescu este cel mai indicat pentru a duce la final munca începută. Știe ce a lucrat în ultima perioadă cu ei, cunoaște fotbalul din Turcia, cunoaște jucătorii de acolo. Eu sunt extrem de optimist pentru acest baraj, dar sunt și realist. Plecăm cu șansa a doua. Jucăm în deplasare, cu un adversar de calibru.

În primul rând, la echipa națională este un nucleu foarte bun. Știu ce spun pentru că am lucrat cu ei. În al doilea rând, acest grup are deja o experiență. A trecut printr-o campanie, a câștigat o grupă de calificare, a mers la EURO, unde și-a câștigat grupa.

Nu în ultimul rând, mă bazez pe forma jucătorilor. Ionuț Radu joacă bine și este unul dintre cei mai apreciați portari din La Liga. La fel pot spune despre forma lui Rațiu. A revenit și Radu Drăgușin. Bancu se bate cu Craiova la titlu. Răzvan Marin joacă în Grecia, marchează și dă pase de gol. Man și Mihăilă joacă și dau goluri în fiecare meci. Bîrligea joacă și dă gol aproape etapă de etapă. Ianis Hagi a avut niște probleme medicale, dar se poate conta pe el”, a mai spus Edi Iordănescu.