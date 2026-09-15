ADVERTISEMENT

FCSB are din nou un lot puternic, însă continuă să sufere la capitolul rezultatelor din campionat. Gigi Becali este hotărât să schimbe antrenorul, făcându-i deja o propunere inedită lui Edi Iordănescu să preia banca tehnică. Adrian Mutu a intervenit în discuție.

Edi Iordănescu, ofertat de Gigi Becali să preia FCSB

FCSB nu a mai câștigat în campionat, bifând 3 eșecuri și o remiză în ultimele 4 etape. Conducerea este gata să numească un nou antrenor și derby-ul din etapa a 10-a cu Universitatea Craiova. Gigi Becali a dezvăluit că s-a întâlnit cu Edi Iordănescu, despre care FANATIK a anunțat în exclusivitate că , și că i-a făcut o propunere inedită să preia FCSB.

ADVERTISEMENT

„M-am întâlnit cu Edi Iordănescu. L-am întrebat ce face, mi-a zis că este șomer. ‘Băi, Edi, fii atent. Vii, nu îți dau niciun ban. Că nu concep să iei bătaie, dar să iei bani. Și risc un an cu tine. Tu vii, nu iei niciun ban’. Păi dacă Adrian Mutu spune că FCSB are cel mai bun lot și toți spun asta, dacă ai cel mai bun lot și ești antrenor deștept înseamnă că trebuie să câștigi. Așadar, i-am spus: ‘Băi, Edi. Nu îți dau niciun ban și îți dau bani dublu la performanță. Tu câți cer, eu îți dau dublu la performanță’”, a spus inițial Gigi Becali la

Adrian Mutu a auzit ce condiții oferă Gigi Becali și nu ar refuza FCSB

În platoul emisiunii de la Digi Sport se afla și Adrian Mutu, care a fost uimit de detaliile oferite de Gigi Becali. „Briliantul”, liber de angajament încă din primăvara anului trecut după ultima experiență pe banca Petrolului, i-a transmis în direct latifundiarului din Pipera că nu ar refuza să accepte postul de antrenor la FCSB. Adrian Mutu: „Decide Edi toate schimbările?”. Gigi Becali: „El decide tot și după adunăm. Să zicem că avea salariu de 25.000 de euro lunar. Îi adaug și salariul și prime duble la final”. Adrian Mutu: „Păi așa vin și eu!”.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali: „Să vedem, trebuie să te împaci cu galeria!”. Adrian Mutu: „Păi eu nu sunt certat cu ei, nea Gigi! Eu trebuie să-mi cer scuze pentru că nu i-am înjurat (n.r. – râde). Eu când eram antrenor la Rapid nu îi înjuram”. Gigi Becali: „Atunci discutăm. Să nu câștige Baciu, roagă-te! Dacă câștigă la Craiova, nu pleacă, el a legat echipa!”, a fost dialogul purtat de Gigi Becali și Adrian Mutu, conform sursei menționate.

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu a mai antrenat-o pe FCSB la începutul sezonului 2021/2022. În cele 12 meciuri pe banca „roș-albaștrilor”, fostul selecționer al României a bifat 8 victorii, 2 remize și tot atâtea eșecuri. Adrian Mutu a fost, în schimb, antrenor la rivalele FCSB-ului (Rapid – 54 de meciuri și CFR Cluj – 11 meciuri).

ADVERTISEMENT