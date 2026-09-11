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Edi Iordănescu (48 de ani) pare tot mai pretențios la alegerea unui nou proiect. După despărțirea de naționala României, fostul selecționer a așteptat foarte mult pentru a semna cu Legia Varșovia, însă nu a rezistat foarte mult timp în Polonia. În acest moment, el are aproape un an de când este liber de contract, însă recent a primit o ofertă uriașă de la Dinamo Kiev, pe care a refuzat-o.

Edi Iordănescu, ofertă de 1,2 milioane de euro pe an de la Dinamo Kiev

Dinamo Kiev, unul dintre cluburile cu cea mai bogată istorie din estul Europei, a fost gata să plătească un salariu uriaș pentru Edi Iordănescu. a relatat că fosta echipă a lui Mircea Lucescu nu se mai află în relații foarte bune cu Igor Kostyuk, actualul tehnician.

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Ucraineanul se află pe banca lui Dinamo Kiev încă din finalul anului 2025, însă după ce a terminat doar pe locul 4 în stagiunea precedentă, iar în ultimele meciuri din campionat a obținut rezultate negative, 0-3 cu Bukovyna și 0-0 cu LNZ Cherkasy, Conform , ucrainenii l-au contactat pe Edi Iordănescu și i-au oferit un salariu de 100.000 de euro lunar, însă fostul selecționer al României a refuzat din cauza conflictelor geopolitice din zonă.

De ce nu și-a găsit Edi Iordănescu echipă la aproape un an după despărțire de Legia Varșovia

Rezultatele excepționale de la echipa națională El nu acceptă orice contract i se propune, ci analizează clubul din toate punctele de vedere înainte de a se decide dacă dorește să antreneze echipa sau nu.

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„Îmi era greu, după ce am decis să plec de la echipa națională, să revin în competiția internă și să-mi asum un astfel de moment. Nu fug de presiune, nu fug de dificultăți. Sunt o persoană asumată, însă dacă într-o zi aș reveni în competițiile interne, obligatoriu ar fi pentru un proiect care să însemne lupta pentru titlu, cupe europene, ar fi ce m-ar motiva. Altfel, prefer în continuare să mă uit spre exterior și aștept momentul în care să preiau un proiect în străinătate și sper că nu e departe acel moment. Dacă voiam să antrenez în orice condiții, puteam să antrenez”, a spus Edi Iorădnescu la FANATIK SUPERLIGA.

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Fostul selecționer al României a avut două oferte din Turcia

Timpul lung pe care Edi Iordănescu și-l petrece liber de contract nu este din cauza lipsei de oferte, ci din cauza pretențiilor pe care le are. La FANATIK SUPERLIGA, el a dezvăluit că în mijlocul sezonului trecut s-a aflat în discuții concrete cu două echipe din Turcia, care la finalul sezonului au retrogradat:

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Nu am fost niciodată genul să flutur ofertele prin spațiul public, dar au fost și din Turcia și din alte zone din Europa, au fost din Golf. Ce am vrut eu nu s-a materializat. (….) Poate că am fost și un pic inspirat, pentru că, uite, două oferte au fost chiar din Turcia, Karagumruk și Kayseri, care m-au sunat în decembrie și în ianuarie.

Ambele au retrogradat. Nu știu dacă eu puteam să salvez, să fac ceva. Și vă dați seama în ce situație aș fi fost să merg să iau un club la mijlocul drumului și să nu-l pot salva. Ți se pune în spate o retrogradare, o contra-performanță extrem de mare, pe care nu mi-aș fi putut-o asuma, mai ales că nu era proiectul început de mine”, a mai declarat Edi Iordănescu.