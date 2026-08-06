Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Edi Iordănescu pariază pe noul transfer-bombă al Rapidului: „Va fi cel mai bun din România!”

Rapid București este pregătită să-l transfere pe Filip Stojilkovic, atacant în vârstă de 26 de ani care va fi împrumutat de la Pisa, din Italia. Fostul selecționer Edi Iordănescu este convins că este un transfer de top.
Flaviu Popa
06.08.2026 | 12:14
Edi Iordanescu pariaza pe noul transferbomba al Rapidului Va fi cel mai bun din Romania
EXCLUSIV FANATIK
Edi Iordănescu mizează pe Filip Stojilkovic și spune că atacantul va fi cel mai bun în Superliga
ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Edi Iordănescu a anunțat că transferul lui Filip Stojilkovic în Superliga ar putea fi transferul anului. Iordănescu Jr. în ține minte pe atacantul celor de la Pisa din perioada când acesta a evoluat la Cracovia, în Polonia.

Edi Iordănescu îi laudă pe cei de la Rapid pentru că vor să-l transfere pe Filip Stojilkovic

De altfel, fotbalistul cu cetățenie elvețiană nu a stat prea mult timp în Polonia, fiind remarcat rapid de Pisa și transferat în Serie B după ce a reușit să înscrie de 7 ori în 18 partide. Acum, vârful trece printr-o secetă de goluri, după 13 meciuri pentru Pisa având ZERO reușite.

ADVERTISEMENT

În aceste condiții, italienii sunt dispuși să îl împrumute pentru 200.000 de euro și ar cere 3 milioane de euro pentru un transfer definitiv, conform jurnaliștilor italieni. „Atacantul despre care am citit că l-ar aduce Rapidul e foarte bun.

L-am cunoscut, ne-a și marcat gol, am pregătit meci împotriva lui. De-abia venise în Polonia, foarte mobil, dinamic, simțul porții. Nu știu, Cracovia l-a vândut foarte rapid, nu a reușit să se integreze. Dacă se va integra la rapid, va fi jucător de impact. Dar e important să știi ce vrei.

ADVERTISEMENT
„Anna, ţine-ţi prostul acasă!”. Val de reacții după ce un bărbat a desenat...
Digi24.ro
„Anna, ţine-ţi prostul acasă!”. Val de reacții după ce un bărbat a desenat o declarație de dragoste pe o stâncă de pe Transfăgărășan

Sunt sigur dacă reușește să se adapteze, presiunea de acolo, n-ar trebui să aibă problemă. Sunt sigur că va fi unul dintre cei mai buni atacanți din România. În Polonia se vorbea foarte frumos de el, l-au vândut după 6 luni. E foarte important ce profil ai, una e să ai pivot și să aibă nevoie de tip de joc ca să-i aduci mingi. E foarte importantă selecția să se facă într-o anumită filosofie. Nu doar că e interesant, îl aducem și după 6 luni nu știm cu să scăpăm de el”, a punctat Edi Iordănescu.

ADVERTISEMENT
La 3 ani de la divorț,
Digisport.ro
La 3 ani de la divorț, "cea mai frumoasă actriță din lume" și-a găsit liniștea

Edi Iordănescu critică piața de transferuri din România, plină de jucători români care cer salarii exagerate

În încheiere, fostul selecționer al României a criticat piața de transferuri din țara noastră, una artificială și injustă. Asta, în condițiile în care fotbaliștii români au o slabă calitate, dar cer salarii exagerat de mari, astfel că formațiile din campionatul nostru se reorientează spre strâini care nu aduc plus valoare.

ADVERTISEMENT

„S-a creat o piață artificială extrem de injust, distructiv pentru noi, mă refer la prețurile și pretențiile fotbaliștilor români. Din acel motiv și cluburile noastre se orientează spre străini, care sunt mai accesibili din punct de vedere financiar”, a concluzionat Edi Iordănescu.

Edi Iordănescu pariază pe noul transfer-bombă al Rapidului

De ce Gigi Becali a plătit 1,3 milioane de euro pe Boutoutaou și...
Fanatik
De ce Gigi Becali a plătit 1,3 milioane de euro pe Boutoutaou și nu dă bani pe Drăguș? Strategia patronului FCSB. Exclusiv
A scris istorie pentru Steaua și România, acum îl ajută pe Bîrligea: „Și...
Fanatik
A scris istorie pentru Steaua și România, acum îl ajută pe Bîrligea: „Și eu am trecut prin așa ceva”. Exclusiv
Craiova, condamnată la calificare! Șumudică, anunț ferm: „Dacă-i scoate KuPS, e dezastru!”
Fanatik
Craiova, condamnată la calificare! Șumudică, anunț ferm: „Dacă-i scoate KuPS, e dezastru!”
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Incredibil! Ce salariu încasează Coubiș în a liga a doua din Anglia
iamsport.ro
Incredibil! Ce salariu încasează Coubiș în a liga a doua din Anglia
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!