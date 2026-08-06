Edi Iordănescu pariază pe noul transfer-bombă al Rapidului: „Va fi cel mai bun din România!”

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Edi Iordănescu a anunțat că transferul lui Filip Stojilkovic în Superliga ar putea fi transferul anului. Iordănescu Jr. în ține minte pe atacantul celor de la Pisa din perioada când acesta a evoluat la Cracovia, în Polonia.

Edi Iordănescu îi laudă pe cei de la Rapid pentru că vor să-l transfere pe Filip Stojilkovic

, fiind remarcat rapid de Pisa și transferat în Serie B după ce a reușit să înscrie de 7 ori în 18 partide. Acum, vârful trece printr-o secetă de goluri, după 13 meciuri pentru Pisa având ZERO reușite.

ADVERTISEMENT

În aceste condiții, italienii sunt dispuși să îl împrumute pentru 200.000 de euro și ar cere 3 milioane de euro pentru un transfer definitiv, conform jurnaliștilor italieni. „Atacantul despre care am citit că l-ar aduce Rapidul e foarte bun.

De-abia venise în Polonia, foarte mobil, dinamic, simțul porții. Nu știu, Cracovia l-a vândut foarte rapid, nu a reușit să se integreze. Dacă se va integra la rapid, va fi jucător de impact. Dar e important să știi ce vrei.

ADVERTISEMENT

Sunt sigur dacă reușește să se adapteze, presiunea de acolo, n-ar trebui să aibă problemă. Sunt sigur că va fi unul dintre cei mai buni atacanți din România. În Polonia se vorbea foarte frumos de el, l-au vândut după 6 luni. E foarte important ce profil ai, una e să ai pivot și să aibă nevoie de tip de joc ca să-i aduci mingi. E foarte importantă selecția să se facă într-o anumită filosofie. Nu doar că e interesant, îl aducem și după 6 luni nu știm cu să scăpăm de el”, a punctat Edi Iordănescu.

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu critică piața de transferuri din România, plină de jucători români care cer salarii exagerate

În încheiere, fostul selecționer al României a criticat piața de transferuri din țara noastră, una artificială și injustă. Asta, în condițiile în care fotbaliștii români au o slabă calitate, dar cer salarii exagerat de mari, astfel că formațiile din campionatul nostru se reorientează spre strâini care nu aduc plus valoare.

ADVERTISEMENT

„S-a creat o piață artificială extrem de injust, distructiv pentru noi, mă refer la prețurile și pretențiile fotbaliștilor români. Din acel motiv și cluburile noastre se orientează spre străini, care sunt mai accesibili din punct de vedere financiar”, a concluzionat Edi Iordănescu.