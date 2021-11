Edi Iordănescu și-a luat „la revedere” de la jucătorii FCSB-ului. „Dacă depindea de mine, nu aș fi plecat!”

Edi Iordănescu a venit luni dimineața la baza de pregătire a FCSB-ului de la Berceni, unde și-a luat „la revedere de la jucători”. La plecare, a acordat o scurtă declarație, în care a explicat motivele despărțirii.

„Dacă depindea de mine, dacă totul era profesionist, n-aș fi plecat! Ce am spus rămâne valabil: nu voi vorbi urât de patron, de oamenii de aici sau de club! Sunt dezamăgit pentru că am crezut în promisiuni.

Pentru că am văzut că s-a dorit aducerea mea, plec într-un moment în care nu mi-aș fi dorit asta… Dacă sunt și lucruri bune, e acela că m-am întâlnit cu prieteni vechi și am descoperit oameni noi cu foarte multă calitate. Mi-am reconfirmat eu mie că aici e un grup de jucători fantastic, cu mult caracter! Cu multă perrsonalitate și cu mult talent!

Dacă sunt cu ceva recunoscător patronului e faptul că mi-a dat posibilitatea să redescopăr dragostea suporterilor pentru acest club care, după cum spun statisticile, sunt milioane. Mi-am dorit să luăm titlul, am aprins o scânteie dar n-a fost să fie! Am generat multe speranțe și îmi pare rău.

Plecarea mea are și nu are legătură cu declarațiile patronului în spațiul public! Am avut multe discuții private cu patronul! N-o să le fac publice sau sau sper să nu mă aducă în situația aia, pentru că a fost ceva care m-a deranjat… Am fost bombardat cu mesaje și chiar dacă au fost momente în care am crezut că putem realiza lucruri bune, alte lucruri au contat mai mult pentru el”, a declarat Edi Iordănescu.