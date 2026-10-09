Edi Iordănescu poate da lovitura carierei! Clubul uriaș care îl vrea pe fostul selecționer al României: „Am primit telefoane”

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Edi Iordănescu este la mare căutare după despărțirea de Legia Varșovia. Tehnicianul român este în prezent liber de contract, însă nu duce lipsă de oferte. Fostul selecționer se află pe lista oficialilor Federației Bulgare de Fotbal, însă antrenorul a recunoscut că a primit și două oferte importante din zona Golfului.

Bătălie pentru semnătura lui Edi Iordănescu! O națională și două cluburi din Golf îl au pe listă

, în vara anului 2024, Edi Iordănescu a decis să își continue cariera în fotbalul de club. În iunie 2025, antrenorul a semnat cu Legia Varșovia, una dintre cele mai titrate formații din Polonia. Experiența sa la gruparea poloneză s-a încheiat însă înainte de termen. În carieră, Iordănescu le-a mai pregătit pe CFR Cluj, FCSB, Astra Giurgiu și Gaz Metan Mediaș.

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Edi Iordănescu ar putea reveni pe banca unei echipe naționale. Federația Bulgară de Fotbal s-a interesat de situația antrenorului român, în contextul rezultatelor dezamăgitoare înregistrate de prima reprezentativă. Vecinii de la sud de Dunăre caută soluții pentru redresarea echipei.

Edi Iordănescu poate ajunge pe banca lui Al Ahli!

Edi Iordănescu a recunoscut că a primit mai multe oferte din zona Golfului, unde antrenorii europeni sunt tot mai căutați. Fostul selecționer al României nu duce lipsă de variante și ar putea reveni în fotbalul din străinătate. Potrivit presei din regiune, Al Ahli se numără printre cluburile interesate de serviciile tehnicianului român.

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„Am primit telefoane de la două cluburi din campionatul Arabiei Saudite. Primul m-a contactat în urmă cu trei săptămâni, iar al doilea recent, însă deocamdată nimic nu este clar. Păstrarea confidențialității ține de respect, profesionalism și de respectarea standardelor profesionale față de toate părțile implicate. Ceea ce s-a întâmplat în fotbalul saudit este cu adevărat remarcabil.

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Campionatul s-a dezvoltat semnificativ, nu doar în ceea ce privește investițiile și vizibilitatea internațională, ci și la nivelul competitivității, ambiției și culturii fotbalistice în general. Este un campionat cu un nivel ridicat de competitivitate și cu ambiții tot mai mari. Am încredere în experiența mea, în metodologia mea de lucru și în staff-ul meu și cred că avem capacitatea de a construi o echipă competitivă și de a obține rezultate importante atunci când ne sunt oferite condițiile potrivite”, a precizat Edi Iordănescu, potrivit .