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Edi Iordănescu (48 de ani) a vorbit în repetate rânduri despre influența pe care tatăl său, Anghel Iordănescu, a avut-o asupra carierei sale de antrenor. Liber de contract în acest moment, fostul selecționer al României a postat pe rețelele sociale două imagini în care apare alături de tatăl său, însoțite de un mesaj emoționant.

Edi Iordănescu, postare emoționantă alături de tatăl său

Edi Iordănescu a postat pe pagina sa de o imagine din trecutul îndepărtat și una din prezent alături de tatăl său, Anghel Iordănescu. De asemenea, selecționerul care a condus naționala României la EURO 2024 a transmis un mesaj emoționant: „Alte vremuri. Aceeași pasiune. Aceeași legătură”.

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Edi Iordănescu este liber de contract din octombrie 2025, ultima sa experiență fiind la Legia Varșovia, formație de care s-a despărțit după doar patru luni. În această vară, tehnicianul a fost dorit de gruparea greacă Levadiakos, dar și de CFR Cluj. .

Edi Iordănescu, sfătuit de tatăl său în timpul discuțiilor cu Gigi Becali

Recent, Edi Iordănescu a dezvăluit că a fost sfătuit de tatăl său în timpul negocierilor cu Gigi Becali, înainte de a o prelua pe FCSB în 2021. „Nu pot să spun un sfat anume… pot să spun că tatăl meu l-a privit mereu cu respect pe patronul FCSB-ului, chiar dacă au fost multe contre între ei, chiar dacă au fost lucruri pe care le-au văzut diferit. Dar, în același timp, i-a purtat și cred că îi poartă respect în continuare. Dacă a fost o recomandare, a fost să am deschidere și cred că am avut.

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După multe insistențe, după multe tentative, am ajuns în final să merg să lucrez pentru FCSB, dar, din păcate, mandatul meu nu a fost așa cum mi-aș fi dorit ca durată. Ca rezultate… cine își aduce aminte, am plecat după opt victorii și un rezultat de egalitate”, a afirmat fostul selecționer, conform . .