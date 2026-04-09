Edi Iordănescu, postare incredibilă după decesul lui Mircea Lucescu: „O poză cât o mie de cuvinte”

Edi Iordănescu (47 de ani) a reacționat după decesul lui Mircea Lucescu. La o zi după ce „Il Luce” s-a stins din viață, fostul selecționer a postat o imagine incredibilă pe rețelele sociale, alături de un mesaj extrem de emoționant dedicat legendarului antrenor, care l-a înlocuit pe banca naționalei după parcursul de la EURO 2024.

Edi Iordănescu, postare incredibilă după decesul lui Mircea Lucescu

Edi Iordănescu a postat pe rețelele sociale o imagine în care tatăl său, Anghel Iordănescu, se află pe bancă alături de Mircea Lucescu și Emeric Ienei, doi „titani” ai fotbalului românesc care au decedat în ultimul an. „O poză cât o mie de cuvinte… Câtă istorie, câtă forță, câtă identitate în spatele fiecăruia.

Pentru mine… CEI MAI MARI. Ar mai fi un nume, dar nu am avut privilegiul să-l prind. Așa că mă opresc la acești trei. Doi s-au dus… și parcă erau nemuritori. Unul după altul, într-un timp nedrept de scurt. Am amintiri cu fiecare dintre ei. Sunt norocos. Sunt privilegiat. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut onoarea să îi cunosc.

Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că tata este încă lângă mine. Fotbalul românesc nu pierde doar valori… ci, încet, pare că își pierde și identitatea. Dumnezeu să îl odihnească!!”, a transmis fostul selecționer al României pe . .

Anghel Iordănescu, mesaj emoționant după decesul lui Mircea Lucescu

Anghel Iordănescu și Mircea Lucescu au fost rivali timp de mulți ani, însă între cei doi a existat un respect deosebit, iar „Generalul” a transmis un mesaj emoționant după decesul lui „Il Luce”. „E o tristețe enormă și o durere fără margini! Într-un timp atât de scurt l-am pierdut pe nea Imi, acum… și pe Mircea. Doi titani ai fotbalului românesc! Mircea a fost un mare fotbalist, de foarte mare valoare și un antrenor imens! Un antrenor fabulos care a contribuit la dezvoltarea fotbalului. Un antrenor cu care ne-am mândrit toți. Și pe care îl regretăm…

Fotbalul românesc va fi atât de sărac fără Mircea… sunt copleșit de durere. Am pierdut un fost coechipier, dar și un fost coleg de cameră la echipa națională. Să știți că noi am suferit împreună și ne-am bucurat împreună! Am fost și adversari, dar doi adversari care s-au respectat, aflați într-o competiție care ne-a făcut pe amândoi să fim mai buni și care a fost benefică fotbalului românesc. Nu mai am cuvinte… Condoleanțe familiei și drum lin, Mircea! Dumnezeu și Maica Domnului să te odihnească în pace!”, a declarat fostul mare antrenor pentru marți seară, la scurt timp după ce .