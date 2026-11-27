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Edi Iordănescu și-a început aventura la Watford, în Championship. Antrenorul român va avea misiunea complicată să salveze echipa de la retrogradare, dar și să gestioneze relația cu un patronat complicat, care schimbă antrenorii pe bandă rulantă la primele rezultate slabe.

Edi Iordănescu a fost prezentat oficial la Watford, noua sa echipă

În conferința de presă, fostul selecționer a oferit primele declarații. Edi Iordănescu a spus că e convins că poate repune echipa pe un trend ascendent și că poate face față presiunii din Anglia.

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„Principalul meu inamic, în acest moment, este timpul. Trebuie să fac ca lucrurile să funcționeze și azi e prima mea zi cu toată lumea prezentă la antrenament.

Avem nevoie de timp, dar trebuie să acționăm rapid și să întoarcem situația. Întotdeauna timpul este un inamic, pentru că orice antrenor vrea să aibă timp pentru a construi așa cum dorește.

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Eu sunt conștient de asta și sunt obișnuit să lucrez sub presiune. Așa că este dificil pentru mine, dar e o problemă pe care o pot gestiona”, a declarat Edi Iordănescu.

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„Sunt om cu principii clare”

Edi Iordănescu a explicat și care este filozofia pe care o va impune la Watford: „Sunt un om cu principii clare. Știu care sunt limitele. Pe partea tehnică, eu sunt numărul unu. Voi comunica foarte clar ceea ce gândesc, în urma unor evaluări și a unui plan.

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Înainte de a fi antrenor, sunt un om cu pricipii, care crede în reguli care trebuie respectate. Iar eu sunt primul care trebuie să dea exemplu. Cred într-o mentalitate puternică, într-o echipă cu un spirit bun. În orice sport de echipă poți face performanță colectiv, nu individual.

Toți trebuie să aivem ambiția de a progresa, de a respecta procesul acesta de evoluție. Trebuie să avem mare grijă ce facem. Eu mereu îmi protejez jucătorii, dar am mari așteptări de la ei”.

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După ce a condus primul antrenament oficial al echipei joi, 26 noiembrie, Iordănescu a fost prezentat astăzi oficial în cadrul unei conferințe de presă. Reprezentanții clubului Watford au publicat primele imagini cu antrenorul la antrenament pe pagina oficială a clubului.

„Edward Iordănescu a condus primul său antrenament la conducerea «viespilor».” a transmis Watford pe pagina oficială. Iordănescu i-a impresionat deja pe britanici cu atitudinea sa. Astfel, înainte de primul antrenament oficial, antrenorul s-a dus în vestiar și i-a salutat pe toți de acolo personal, extrem de prietenos. Mai apoi a ținut un discurs care i-a emoționat pe toți și le-a explicat că are încredere în actualul lot pentru a-și îndeplini obiectivul propus: salvarea de la retrogradare.

și a ținut un discurs grozav, și-a arătat pasiunea! Are un palmares foarte bun și abia așteptăm să lucrăm cu el”, a dezvăluit Adrian Mariappa, antrenorul interimar al lui Watford înainte ca Iordănescu să fie numit principal.

Edi Iordănescu a impresionat pe toată lumea la Watford după primul său antrenament

Dacă oficialii clubului, jucătorii și restul oamenilor din staff par impresionați de Iordănescu, în rândul suporterilor părerile sunt împărțite. Cu toate că românii au luat cu asalt pagina de FB a celor de la Watford și l-au lăudat pe Iordănescu, fanii britanici ai lui Watford s-au întrebat dacă antrenorul român va rezista prea mult pe banca „viespilor”. Este cunoscut că din 2012, de când Watford a fost preluată de familia Pozzo, „speranța de viață” a unui antrenor pe banca lui Watford este de aproximativ șase luni.

de campionat și se află aproape de zona retrogradării. Iordănescu a urmărit din tribune înfrângerea echipei sale cu Blackburn, scor 0-1, și va debuta pe banca celor de la Watford sâmbătă, 28 noiembrie, pe terenul celor de la Derby County. Edi Iordănescu va rămâne, oricum, în istorie drept primul antrenor român care activează în fotbalul britanic.