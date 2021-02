Edi Iordănescu, prima înfrângere în campionat cu CFR Cluj: „Au fost condiții execrabile!”

Edi Iordănescu tocmai a suferit prima înfrângere în campionat de când este antrenorul CFR-ului, clujenii fiind învinși în deplasarea de la Botoșani, 2-1. Dacă echipa din „Gruia” ar fi câștigat, ar fi trecut pentru prima dată în actualul sezon din Liga 1 pe primul loc din campionat, devansându-i pe cei de la FCSB.

Este singura înfrângere a lui Edi Iordănescu în campionat cu CFR Cluj, iar acesta mai are per total un singur meci în care a pierdut din postura de antrenor al campioanei României, acela fiind controversatul duel cu Young Boys Berna din grupele Europa League, 1-2.

CFR Cluj a deschis rapid scorul prin Gabriel Debeljuh în minutul 2, iar trupa lui Marius Croitoru a întors scorul tot în prima repriză. Enriko Papa a egalat pentru Botoșani în minutul 31, după o lovitură de cap perfectă dintr-un corner, iar Mihai Roman a marcat în minutul 37 golul care s-a dovedit a fi cel al victoriei moldovenilor.

Declarația lui Edi Iordănescu după prima înfrângere în campionat cu CFR Cluj

Edi Iordănescu a fost nervos după prima înfrângere a sa în campionat de când este antrenorul CFR-ului și dă vina pe terenul înghețat, pe care jucătorii au fost nevoiți să joace.

„Au fost niște condiții execrabile. Din păcate, în ciuda faptului că am început bine, am gestionat prost niște faze fixe, iar la al doilea gol primit a fost un carambol, a rămas mingea, s-a dus în bară și a ajuns la adversar.

Nu trebuia să ajungem să fim conduși la pauză. În a doua repriză am avut situații, dar nu am marcat, ăsta este fotbalul.

Vrem să avem echilibru și avem nevoie de trei puncte la următorul joc. Felicităm adversarul de azi pentru că a căutat victoria, dar asta este, încercam să facem acest moment cât mai departe de noi”.

42 de ani are Edi Iordănescu

„E un moment dificil!”

Edi Iordănescu a continuat și a vorbit și despre ce încearcă în continuare să facă la CFR Cluj, printre altele și găsirea jucătorilor care să aducă un plus de creativitate în jocul campioanei României:

„E un moment dificil, am trecut prin mult și sunt sigur că putem trece peste el.

Nu discut despre jucătorii care au venit, avem nevoie de întăriri, avem nevoie de soluții. A fost o situație comprimată pentru noi și nu a fost ușor. Avem o săptămână și vrem să arătăm o altă energie”.

Și Ciprian Deac a fost dezamăgit după înfrângere, dar speră ca echipa să-și revină: „După un început foarte bun al nostru, ne-am retras pre devreme, iar două faze fixe au decis meciul. Faze fixe care pentru noi însemnau în trecut foarte mult, iată că acum pierdem din faze fixe. La Cluj nu se acceptă înfrângeri.

Păcat că am pierdut și nu am menținut linia de victorii, iată că a fost a doua oară când puteam trece pe primul loc și nu am făcut-o.

Și Sepsi e o echipă foarte bună, i-am simțit foarte bine, dar lupta se va duce până la finalul campionatului. Preferam să nu avem această pauză, pentru că mie îmi plac meciurile din trei în trei zile”.

