Edi Iordănescu, prima reacție despre despărțirea de Legia Varșovia: „Nu m-au dat ei afară, nu cer clauza!”

Edi Iordănescu a rupt tăcerea după ce Legia Varșovia a anunțat pe site-ul oficial al clubului că românul nu mai este antrenor principal. Tehnicianul a oferit o primă reacție pentru FANATIK despre despărțirea de clubul din Polonia.

Edi Iordănescu, reacție despre despărțirea de Legia Varșovia

Vineri, 31 octombrie, la 12 ore după , Legia Varșovia a anunțat oficial pe site-ul oficial al clubului că Edi Iordănescu a demisionat și că nu va mai fi antrenorul echipei.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, și că dacă vreuna din părți dorește rezilierea, trebuie să achite 500.000 de euro.

Legat de acest subiect și de despărțirea de clubul din Polonia, Edi Iordănescu a oferit o primă reacție. Antrenorul a anunțat că nu se pune în discuție să primească suma de 500.000 de euro și că singura sa grijă este ca staff-ul său să fie recompensat.

„Nu m-au dat ei afară. Nu pot cere clauza. Încercăm să găsim un acord decent de ambele părți, pe mine mă interesează staff-ul. Nu am reziliat în momentul de față. Trebuie să ajung la o concluzie financiară, primul rând pentru staff, nu pentru mine. Nu s-a semnat nimic, dar nu m-au dat ei afară. Încercăm să ajungem la un acord decent, astfel încât toată lume să fie bine, dar în primul rând staff-ul meu. Nu mă gândesc decât la el. I-a spus Edi Iordănescu producătorului nostru, Leo Badea”, a dezvăluit Horia Ivanovici, în exclusivitate pentru FANATIK.

Valentin Cojocaru, omul meciului în Legia Varșovia – Pogon Szczecin 1-2

Ultimul meci al lui Edi Iordănescu la Legia Varșovia a fost marcat de un român. Valentin Cojocaru a fost autorul unei prestații senzaționale în jocul câștigat în prelungiri de Pogon Szczecin.

Fostul portar de la FCSB și Farul Constanța a avut două intervenții miraculoase în minutele 115 și 116, fix înainte ca echipa să marcheze golul victoriei. Pentru paradele sale, Cojocaru a fost desemnat „omul meciului”.

Cifrele lui Edi Iordănescu la Legia Varșovia

Iordănescu Jr. a rezistat doar 23 de meciuri pe banca Legiei Varșovia. A obținut 11 victorii, 6 rezultate de egalitate și 6 înfrângeri. Însă, în această scurtă perioadă, a câștigat un trofeu: Supercupa Poloniei.

Tehnicianul o lasă pe Legia pe poziția a zecea în campionat, cu doar 16 puncte acumulate în 12 etape, la 10 puncte în spatele liderului surpriză Gornik Zabrze. În timp ce, în grupa principală din Conference League, a înregistrat un eșec cu scoțienii de la Hibernian FC, 1-2, și un succes spectaculos cu FC Șahtior Donețk, 2-1.