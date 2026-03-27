Edi Iordănescu, prima reacție despre sosirea lui Gică Hagi la echipa națională: „Numai rezultatele contează, nu contractul!”

. „Regele” și-a vândut deja acțiunile de la Farul Constanța și urmărește cu atenție rezultatele „tricolorilor”. Edi Iordănescu a comentat posibilitatea ca Hagi să devină noul selecționer. Tricolorii au ratat prezența la Mondial, după ce au pierdut la baraj, scor 0-1 cu Turcia.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Edi Iordănescu s-a arătat entuziasmat de faptul că Gică Hagi este favorit să preia echipa națională după ce Mircea Lucescu își încheie mandatul. Fostul selecționer de la EURO 2024 speră că , în contextul în care presiunea va fi enormă.

„Poate se confirmă că Hagi va fi noul selecționer. Asta am auzit și eu de ceva timp. Cred că este o șansă atât pentru Gică, cât și pentru echipa națională. Am înțeles că Gică își dorește foarte mult revenirea și sunt sigur că va fi o ambiție mare pentru echipa națională, va avea un antrenor care înseamnă foarte mult pentru fotbalul românesc. Sunt sigur că are capacitatea și cunoștințele ca să ajute echipa națională ca să producă performanță.

(n.r. – Va fi un mandat de patru ani) Nu-mi place să vorbesc foarte mult, dar am văzut din toate părțile că în direcția aia se merge. Eu am mare încredere în Gică și sunt sigur că poate avea un mandat de succes. Am avut și eu propunerea de prelungire pe patru ani, dar patru ani sunt doar pe hârtie! Să sperăm că el va face atât de bine încât să i se prelungească până la 8 ani, să îmbătrânească la echipa națională!”, a declarat Edi Iordănescu.

În continuare, Edi Iordănescu s-a arătat sceptic despre varianta contractului pe patru ani. Fostul selecționer consideră că Gică Hagi, în ciuda numelui său, va fi păstrat pe banca tehnică doar în urma rezultatelor. Iordănescu Jr. a transmis că s-a lovit de o situație similară în momentul în care s-a aflat la cârma echipei naționale.

„Când ești la echipa națională, patru ani sunt doar o cifră pe un contract. În rest, rezultatele decid! Vorbește un om care s-a lovit de asta! Repede se uită faptul că este Hagi pe banca naționalei, lumea judecă doar după rezultate. La mine s-a pus problema să plec după 6 luni! A fost prima parte de contract, când am jucat în Liga Națiunilor. Lumea nu a înțeles cât de importantă a fost acea perioadă pentru mine.

Nu a fost un început așa cum ne așteptam, însă obiectivul meu final era calificarea la Campionatul European. După 6 luni erau foarte multe voci care își doreau să plec. La început am fost condamnat de unii că de ce am venit, apoi că de ce am rămas, iar la final că de ce am plecat. Acesta este fotbalul!”, a conchis Edi Iordănescu.